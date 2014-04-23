Как пекут хлеб для богослужений в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре по соседству с кондитерским цехом работает просфорный цех. Здесь выпекают особые куличи под названием артос (в переводе с греческого — «квасной хлеб») — большой церковный дрожжевой хлеб с изображениемкреста и тернового венца. Пекут его специально для празднования светлого Воскресения Христа. Артос ставят в храме в первый день Пасхи на специальном столике, аналое, при открытых «Царских воротах» на виду у всех. Выпекание артосов происходит в просфорне, куда женщин не допускают. Там работают и молятся только мужчины. «На Лавру мы выпекаем 100 артосов, — говорит отец Дмитрий. — Восемь стоят в храмах, остальные будут дробиться, разрезаться на небольшие кусочки (не больше спичечного коробка), и раздаваться братии и прихожанам как символ тела Христового после воскрешения. Артос можно условно назвать «постным пасхальным куличом», потому что кроме воды, муки и совсем малого количества дрожжей там ничего нет. Он очень постный, пресный и весит 3,3 кг! Артос состоит из двух частей — верхов (божественное начало Христа) и низов (Человеческое начало). Сначала изготавливается низ, потом — верх. Потом артос ставится в специальные формы, где под прессом на верхушке выдавливается изображение Христа, ангелов и надпись «Христос Воскрес». Подготовка теста для артосов начинается в 3 утра, в 11 утра его пересаживают в формы и отправляют в расстоечный шкаф, а печь начинают около 8 вечера. Из-за длительного приготовления в Лавре артосы начинают выпекать за месяц до Пасхи!»

«Когда человек печет кулич, значит он хочет добра тем, для кого это делает, — объясняет благочинный Лавры отец Антоний. — Под этой формальностью есть и радость, и продолжение жизни. Кулич — это хорошо, но к Пасхе надо готовиться внутренне. Не имеет значения, сколько у тебя куличей в корзине, постился ты или нет. Бог смотрит не на корзины, а в сердце, и спрашивает: примирился ли ты с Ним, сокрушил ли свое сердце? Ведь суть Пасхи — это внутреннее примирение».

"Сегодня"