В Москве состоятся слушания Всемирного русского народного собора «Преподобный Сергий — объединитель русских земель»

24 апреля в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоятся Соборные слушания на тему «Преподобный Сергий — объединитель русских земель».

В слушаниях, которые пройдут в рамках празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, примут участие иерархи и пастыри Русской Православной Церкви, ученые, политические, общественные и творческие деятели, студенты и аспиранты высших учебных заведений.

Ключевой темой, которую обсудят участники слушаний, станет роль преподобного Сергия Радонежского в объединении жителей княжеств Древней Руси в единый русский народ под державным водительством московских князей. Организаторы надеются, что форум послужит укреплению исторической памяти и цивилизационной идентичности России, росту национального самосознания и этнокультурному развитию русского народа, укреплению гуманитарного суверенитета страны.

Патриархия.ru