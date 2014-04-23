В Китае встретили Пасху Христову

В Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля праздничное богослужение прошло в китайской православной общине Покровского храма города Харбина (КНР).

Более 130 православных пришли разделить Пасхальную радость, более шестидесяти из них приступили к причастию Святых Христовых Таин — Тела и Крови Господних.

В Шанхае Пасхальное богослужение прошло в Николаевском храме, который оказался мал для всех желающих молитвенно встретить Воскресение Христово. На богослужении молилось более 350 членов международной православной общины, в том числе русские, украинцы, греки, французы, американцы. Более 160 молящихся причастились Святых Христовых Таин.

В праздник Воскресения Христова в Успенском храме на территории посольства России в Пекине были совершены Пасхальные богослужения. За ночной Божественной литургией и утренним богослужением молились около 300 человек, прихожане из России, Украины, Беларуси, Румынии, США, Франции, Германии, Эфиопии, Греции и других стран. Более ста человек в Пасхальную ночь причастились Святых Христовых Таин. После Литургии в трапезной храма состоялась праздничная трапеза православной общины.

На юге Китая состоялись Пасхальные службы для международной общины Петро-Павловского храма в Гонконге.

По материалам службы коммуникации ОВЦС РПЦ