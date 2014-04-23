В «Софии Киевской» откроется выставка «Киевский Златоуст» Иоанн Леванда»

В Национальном заповеднике «София Киевская» 25 апреля в 14.00 состоится открытие выставки «Киевский Златоуст» Иоанн Леванда».

Как сообщили ”УНИАН-Религии” в дирекции заповедника, выставка открывается по случаю 200-летия со дня смерти протоиерея Софийского собора Иоанна Леванды (1734-1814). Мероприятие будет проходить в Доме митрополита – памятнике архитектуры середины XVIII ст.

На выставке будут представлены: портреты Иоанна Леванды и его наставника – Киевского митрополита Самуила (Миславского); единственное посмертное издание его проповедей; знаки отличия и награды протоиерея; литургические вещи и предметы бытового обихода той эпохи.

Аудиосопровождение выставки позволит посетителям прослушать торжественное «слово» Иоанна Леванды, произнесенное в Доме митрополита 14 апреля 1807 г. по случаю Пасхи.

Выставка «Киевский Златоуст» Иоанн Леванда» посвященная 80-летию основания Национального заповедника «София Киевская» и является совместным проектом Национального заповедника «София Киевская», Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального музея истории Украины, Национального музея Тараса Шевченко, Национальной библиотеки Украины имени Вернадского и Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (ДИАЗ «Древний Киев»).

Выставка продлится с 25 апреля до 15 августа 2014 года.

Справка УНИАН. Иоанн Леванда считается одним из самых известных проповедников в Российской империи конца XVIII – начала XIX ст., которого современники называли «Киевским Златоустом».

В 1786 году Иоанн Леванда стал первым протоиереем Софийского кафедрального собора и бессменно занимал эту должность в течение 28 лет.

Благодаря блестящему красноречию, Иоанн Леванда был уважаем многими известными людьми своего времени. Это подтверждается как воспоминаниями и письмами его современников (П.Вигель, И.Долгорукий, В.Капнист), так и упоминаниями о священнике в произведениях писателей ХІХ века (Иоанн Леванда стал одним из героев повести Тараса Шевченко «Близнецы»). Несмотря на всеобщее признание, Иоанн Леванда оставался скромным и уважаемым простыми людьми. Во время моровой язвы 1770 года и пожара 1811 года обездоленные жители Подола шли искать утешения и поддержки именно у отца Иоанна – «духовного лекаря» киевлян.

Иоанн Леванда умер 25 июня 1814 г. Его похоронили в Софийском соборе у южной стены патронального Иоанно-Предтеченского придела, у Царских ворот. Сейчас на стене над захоронением размещена медная позолоченная овальная доска с мемориальной надписью.