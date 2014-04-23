В галерее «Соборная» 27 апреля состоится гала-концерт Пасхального фестиваля «Візерунки Великодня – 2014»

21 апреля в Киеве стартовал Пасхальный фестиваль «Візерунки Великодня – 2014». В галерее «Соборная», которая действует при просветительском центре Кафедрального собора в честь Воскресения Христова. Фестиваль проходит уже третий год подряд. Торжественное открытие мероприятия традиционно началось с молитвы - молебен на начало доброго дела который возглавил председатель приходского совета собора епископ Бородянский Варсонофий в нижнем Андрей-Владимирском храме собора.

Все коллективы были отмечены в различных номинациях - "лучшее хоровое выступление", "лучшее вокальное мастерство", "лучшее фольклорное произведение" и в других. Победителем в главной номинации "лучшее духовно-просветительское хоровое выступление" - стал хор воскресной школы Свято-Кирилловского мужского монастыря.

В среду, 23 апреля, состоятся театральные встречи. Фестиваль продлится до конца недели. Гала-концерт состоится 27 апреля в 13.00.