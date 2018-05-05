Фестиваль писанок в Софии Киевской: уникальные арт-объекты под открытым небом (фоторепортаж)

В дни Светлой Седмицы в музее национального заповедника "София Киевская" проходит экспозиция писанок со всех регионов Украины.

Всеукраинский фестиваль писанок стартовал под открытым небом в национальном музее накануне праздника Пасхи.

Экспонаты разместили на территории всего заповедника.

Фоном для экспозиции служат храмовые сооружения тысячелетней Софии.

В первый день праздника прошло несколько конкурсов - "Великодня паска" - конкурс рецептов пасхальных куличей; "Писанка от босса" - конкурс по росписи пасхальных яиц для руководителей и "Народная писанка".

Фестиваль продлится до 5 мая.

На фестивале представлено множество арт-объектов.

Здесь можно попробовать пасхальный кулич, приобрести сувениры ручной работы - их продают народные мастера.

На территории "Софии Киевской" расположены стенды с тысячами писанок, писанками украшена аллея, есть "пасхальные" беседки и даже карусель.

Повсюду выставлены огромные пасхальные яйца.

Здесь проходят мастер-классы по росписи пасхальных яиц, выступления хоровых коллективов, конкурсы.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН