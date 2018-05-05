Фестиваль писанок в Софии Киевской: уникальные арт-объекты под открытым небом (фоторепортаж)
В дни Светлой Седмицы в музее национального заповедника "София Киевская" проходит экспозиция писанок со всех регионов Украины.
Всеукраинский фестиваль писанок стартовал под открытым небом в национальном музее накануне праздника Пасхи.
Экспонаты разместили на территории всего заповедника.
Фоном для экспозиции служат храмовые сооружения тысячелетней Софии.
В первый день праздника прошло несколько конкурсов - "Великодня паска" - конкурс рецептов пасхальных куличей; "Писанка от босса" - конкурс по росписи пасхальных яиц для руководителей и "Народная писанка".
Фестиваль продлится до 5 мая.
На фестивале представлено множество арт-объектов.
Здесь можно попробовать пасхальный кулич, приобрести сувениры ручной работы - их продают народные мастера.
На территории "Софии Киевской" расположены стенды с тысячами писанок, писанками украшена аллея, есть "пасхальные" беседки и даже карусель.
Повсюду выставлены огромные пасхальные яйца.
Здесь проходят мастер-классы по росписи пасхальных яиц, выступления хоровых коллективов, конкурсы.
Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".
Фото УНИАН