В Одессе 23 апреля пройдет крестный ход с чудотворной Касперовской иконой Божией Матери - за мир в Украине
22:48, 22 апреля 2014Православие
18
23 апреля в Одессе пройдет крестный ход «Просим мира Украине»
В Одессе, 23 апреля после завершения праздничной Божественной литургии в 11.30 начнется Крестный ход «Просим мира Украине».
Молитвенное шествие пройдет в Светлую Среду, когда все православные христиане почитают Божию Матерь в Ее чудотворном Касперовском образе, — сообщает Православная Одесса.
Крестный ход «Просим мира Украине» от Свято-Успенского до Спасо-Преображенского кафедрального собора пройдет с молитвой о благополучии, стабильности, согласии, взаимопонимании и мире в Украине.
Участники Крестного хода будут нести чудотворную Касперовскую икону Божией Матери, которая является небесной покровительницей г. Одессы и всего южного региона Украины, а также другие одесские святыни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter