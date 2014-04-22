В Одессе 23 апреля пройдет крестный ход с чудотворной Касперовской иконой Божией Матери - за мир в Украине

В Одессе, 23 апреля после завершения праздничной Божественной литургии в 11.30 начнется Крестный ход «Просим мира Украине».

Молитвенное шествие пройдет в Светлую Среду, когда все православные христиане почитают Божию Матерь в Ее чудотворном Касперовском образе, — сообщает Православная Одесса.

Крестный ход «Просим мира Украине» от Свято-Успенского до Спасо-Преображенского кафедрального собора пройдет с молитвой о благополучии, стабильности, согласии, взаимопонимании и мире в Украине.

Участники Крестного хода будут нести чудотворную Касперовскую икону Божией Матери, которая является небесной покровительницей г. Одессы и всего южного региона Украины, а также другие одесские святыни.