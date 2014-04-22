Ответ православных верующих Украины Патриарху Константинопольскому Варфоломею

Ваше Святейшество!

Непризнанный мировым православием т.н. «Киевский патриархат» разместил на своем официальном сайте ваше Послание нам – православным Украины.

То, что СМИ канонической церкви данное обращение проигнорировали, означает лишь одно: вы, как предстоятель одной из поместных церквей (в данном случае – Константинопольского патриархата), обращаясь к прихожанам другой церкви (в данном случае – Московского патриархата) не испросили на то согласия у предстоятеля оной, чем в который раз нарушили правила межцерковных отношений.

Вы призываете «украинскую нацию» (а не все народы, проживающие на территории современной Украины, заметьте) «с твердым сердцем и храбрым разумом» ответить на «сложные вызовы», стоящие перед ней. Для этого политического вмешательства вы не гнушаетесь использовать как повод празднование Входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим (который вы отчего-то называете «триумфальным», хотя Сам Идущий на муки немало скорбел о тех, кто видел в Нём не Спасителя, но вождя земного). Чтобы хоть как-то привязать Вербного воскресенье к чаяниям «украинских людей», вы называете канун Христовых смертных мучений «победой любви над ненавистью, правды над ложью, жизни над смертью».

Впрочем, христиане Украины, знающие вас как доктора иезуитского Папского Восточного института, прекрасно понимают, что суть послания кроется в иных деталях.

Титулуя себя неким «Всесвятейшеством» (All-Holiness), вы – чья духовная власть с позволения иноверных властей распространяется на крошечный стамбульский квартал и немногочисленные разрозненные диаспоры) – ставите себя выше четырнадцати предстоятелей автокефальных церквей, в том числе и многомиллионной нашей, попирая апостольский принцип соборности. Возвышая Константинопольскую церковь над равноправными церквами определением «Великая», вы наделяете себя правом обращаеться к «детям Украины» «по-отечески». Но не вас, владыко, поминаем мы на Литургии как отца, а Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха Московского и Господина и Отца нашего Блаженнейшего Митрополита Киевского.

Безосновательно именуя себя нашим отцом, Константинопольскую церковь вы называете нашей Матерью. Но для Украинской православной церкви материнской является Русская церковь. Именно в её составе и на её канонической территории действует самостоятельная во внутреннем управлении УПЦ МП.

Если же вы в который раз намекаете, что территория УПЦ МП была более 300 лет назад передана Константинополем Московскому патриархату с нарушениями, то подобные инсинуации были уж не раз биты неоспоримыми доводами церковных историков и специалистов канонического права. Но допустим на миг, что Константинопольская церковь триста лет скрывала свои канонические нарушения. Тогда придется учитывать, что на момент передачи набирающему мощь Московскому патриархату изнемогающей под униатским игом Киевской митрополии (которую бессильная уже Константинопольская церковь защитить не могла) в её состав входили епархии, ныне действующие не только на Украине, но и в Белоруссии, Литве, Польше, Российской Федерации. В то же время епархии УПЦ МП, действующие сегодня на Сиверщине, Слобожанщине, Донбассе, Новороссии никогда не входили в состав Константинопольского патриархата. Как вы собираетесь решать эти «территориально-канонические» проблемы, посеяв ветер «перемен»?

Что вы хотите пожать своим демаршем, ясно большинству украинских православных – переподчинением украинских епархий разорвать духовную связь народов исторической Руси.

Кому это выгодно, также понятно – вашим благодетелям в Госдепартаменте США. Их финансовая и политическая поддержка – основа жизнеспособности, как Константинопольского патриархата, так и нынешней киевской власти. Титул Архиепископа Нового Рима предоставляет вам честь считаться первым среди равных патриархов. Но это же означает и ответственность – первым стоять на страже канонического православия и защиты целостности каждой поместной церкви. Однако по сути выполняя внешний политический заказ совершенно противоположного толка, вы сами лишаете себя первенства чести во Вселенском Православии.

Петр Толочко, академик НАН Украины, директор института археологии НАН Украины

Дмитрий Скворцов, публицист, соучредитель Политического клуба «Альтернатива»

Олег Кривошея, председатель правления МОО "День Крещения Руси", лидер рок-группы "Братья Карамазовы"

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

Мирослава Бердник, публицист, лауреат премии им. Ярослава Галана, член президиума Антифашистского Комитета Украины

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