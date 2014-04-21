В Киево-Печерской лавре открылась VI Международная Пасхальная Ассамблея «Духовность объединяет Украину»

21 апреля по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия епископ Ирпенский Климент, председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ принял участие в открытии VI Международной Пасхальной Ассамблеи «Духовность объединяет Украину», которая проходит под патронатом Украинской Православной Церкви и при содействии Министерства культуры Украины.

Торжественное открытие состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В своем слове Преосвященнейший епископ Климент передал всем присутствующим благословение и поздравления с Пасхой Его Блаженство Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

На открытии прозвучали Пасхальные песнопения в исполнении известных певческих коллективов - камерных хоров «Киев» и «София» и ансамбля солистов «Благовест».

Идея проведения Ассамблеи принадлежит Национальной музыкальной академии Украины имени П.Чайковского. Автором идеи является ректор Академии Владимир Рожок. На всех мероприятиях VI Международной Пасхальной Ассамблеи проводится сбор средств на нужды Святошинского детского дома-интерната.

church.ua