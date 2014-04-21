Лавра пасхальная: секреты выпечки монастырских куличей

Пасхальный кулич, называемый по простому пасхой — не просто булка или сдобный кекс, который может испечь каждый. Это, в первую очередь, — символ Воскресения. Воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после Своего Воскресения — было принято, что на среднее место за столом не садились, а ставили туда часть хлеба. Значение кулича символизирует переход от Ветхого к Новому завету. Чтобы узнать о всех тайнах приготовления настоящего пасхального кулича «Сегодня» обратилась в пекарню Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Там готовят четыре разновидности пасхальных куличей, а также «постный кулич» под названием артос.

В предпасхальные дни пекарные цеха напоминают пчелиные ульи: за неделю здесь выпекают до 2000 куличей, которые потом попадают в лаврские магазины и на столы братьев. В цеху работает около 20 человек (трое братьев и сестры-послушницы). «Просто так с улицы человек в цех не попадет, — говорит помощник старшего изготовителя просфор отец Дмитрий. — Это или послушники, знающие устав и обычаи монастыря, или монахи. Пасхальный кулич разрешено выпекать послушницам, а вот артос печется в просфорном цехе только братией».

ПУТЬ КУЛИЧА. Средний лаврский замес — 50 кг теста, из которого получается 100 полукилограммовых куличей. Месят тесто при помощи тестомесильной машины, а потом послушницы придают каждому взвешенному на весах кусочку теста округлую форму — «окатыши» раскладывают по специальным бумажным формочкам. Печь куличи позволено только братьям, зато покрывают их глазурью женщины. «Главное — молитвенная поддержка, — говорит послушница-технолог Ольга Сазанович. — Прежде всего мы читаем молитвы «Царю небесный» и «Перед началом на всякое Божье дело», получаем благословение батюшки и тогда приступаем к работе. Готовятся куличи из воды, освященной в источниках Антония и Феодосия, молока, яиц, муки, масла из лаврского хозяйства. Наши куличи с курагой, изюмом, цукатами, есть и диетический с фруктозой (для диабетиков).

РЕЦЕПТ ПО-ЛАВРСКИ. «С вечера нужно вскипятить молоко и приготовить на столе все продукты, — советует нам послушница. — Встать нужно часа в 4 до рассвета, умыться и выпить немного святой воды, обязательно помолиться. Потом просеять муку, отделить желтки от белков, желтки смешать с солью, белки взбить с сахаром в крутую пену. Сделать опару, и когда она поднимется, можно добавлять остальные ингредиенты. На 2,5 кг муки нужно добавить 600 г сахара, 500 г масла, 20 желтков, 25 г соли. Снова замешать, добавить изюм или цукаты, заполнить тестом формы и поставить в теплое место, чтобы куличи поднялись. На кухне должно быть тепло, ни в коем случае нельзя шуметь. Злых, обиженных и сердитых на кухню пускать нельзя. И помните, что мысли материальны! С какими мыслями печешь кулич, такими они будут у того, кто этот кулич потом съест. Иногда куличи, поднимаясь, могут потрескаться. Это очень хорошо! Считают, что через такой кулич Дух святой прошел. Если кулич завалился на бок, это к материальному благополучию. Не очень хорошо, когда кулич «западает» — значит, пришло время активно попросить Бога, чтобы не было беды. Но это все условности, так что хозяйкам-новичкам пугаться нечего: если кулич не удался, то может вы просто перепутали пропорции».

"Сегодня"