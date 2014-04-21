Митрополита Владимира поздравили с Пасхой викарные архиереи и благочинные Киевской епархии
21:42, 21 апреля 2014Православие
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20 апреля, в день светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял викарных архиереев и благочинных Киевской епархии во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием и управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.
Митрополит Онуфрий от имени всех присутствующих поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви с праздником Пасхи.
Блаженнейший Владыка поблагодарил священнослужителей за поздравления и благословил всех иконочками Воскресения Христова.
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