Митрополита Владимира поздравили с Пасхой викарные архиереи и благочинные Киевской епархии

20 апреля, в день светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял викарных архиереев и благочинных Киевской епархии во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием и управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Митрополит Онуфрий от имени всех присутствующих поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви с праздником Пасхи.

Блаженнейший Владыка поблагодарил священнослужителей за поздравления и благословил всех иконочками Воскресения Христова.

church.ua