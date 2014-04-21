Яценюк поздравил Местоблюстителя УПЦ митрополита Онуфрия с праздником Пасхи
21:38, 21 апреля 2014Православие
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20 апреля, в день праздника Воскресения Христова, Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в своем рабочем кабинете встретился с Премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
Митрополит Онуфрий и Арсений Яценюк поздравили друг друга с праздником Пасхи и обменялись пасхальными подарками.
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