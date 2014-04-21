Лавра пасхальная: 20 лет перемен и дела владыки Павла (фото)

В 1994 году в большинстве корпусов Лавры царил хаос, кругом была грязь, мусор, развалины. Здания нанимали арендаторы, среди которых кого только не было – даже представительство крупнейшей табачной компании! Да и внутри монастыря проблем было предостаточно. За последние четыре года в Лавре сменилось шесть наместников, в рядах братии не было единомыслия (которых осталось около 25), потому назначение на эту должность отца Павла Лебедя он не восприняли серьезно. Думали: «Побудет-побудет полгода и тоже уйдет».

Для владыки это тоже было испытанием, ведь на Волыни его все очень любили, и отпускали в Лавру словно на войну. «Для всего нашего региона это было большой утратой, ведь для нашего монастыря он – как отец, от которого всегда помощь и поддержка, - вспоминает настоятельница Зимненского женского монастыря матушка Стефана. – К нему мы обращались по любой проблеме. Стоило сказать: «Приедьте, батюшка Павел», он тут же: «Сейчас, матушка, ждите, будем», сколько с его помощью восстановлено в нашем монастыре – не сосчитать! Потому, когда Блаженнейший назначил его наместником Киево-Печерской Лавры, мы все плакали».

МОНАШЕСКИЙ ДУХ. Новоизбранный наместник понимал, что первым делом нужно восстановить не стены, а монашеский дух братии. «На первом своем служении с братией, он честно признался: «Я никогда не жил в монастыре, и мало об этом знаю, но очень хочу узнать», - вспоминает отец Антоний, благочинный Лавры, который приехал с ним в 1994 году. – Первым делом он вернул в Лавру старожилов. Например, отца Аврамия, который в Лавре был с 1961 года. Владыка первым делом разыскал его в Киеве и вернул в обитель, как человека, знающего прежнюю Лавру. И далее по любым вопросам восстановления прежних традиций владыка Павел обращался к о.Аврамию. Вообще, по его мнению, монах – это цветок, который хорошо цветет при специальном уходе, в оранжерее. Прежде братия сама готовила еду, но с приходом владыки, который любил повторять: «Больные желудком монахи не нужны», решили пригласить поваров-женщин. Те и готовили вкуснее, и рацион сделали разнообразнее. А потом появилось и Лаврское подсобное хозяйство».

То же касается и одежды. Велел пошить братии новое облачение: для будничных нужд ткани заказывались украинские, а для праздничных одежд – их привозили из Греции. Для пошива потребовалось обновить пошивочный цех. До 1994 года это была маленькая келья, в которой трудились три монаха. С приходом же владыки пригласили 10 женщин, которые до сих пор обшивают монашескую братию. Так, лаврские иноки были поражены искренним участием настоятеля в их жизни. И уже никуда не хотели отпускать его. Если к 1994 году было около 25 монахов, то в 2014 – около 200.

РЕКОНСТРУКЦИЯ. Конечно, и сама Лавра нуждалась в ремонте. Владыка заступил на пост наместника за месяц до Пасхи. Братия и трудники максимально быстро решили привести в порядок все, что только можно: побелить, покрасить, посадить деревца. Кстати, позже владыка полностью обновил сад и что самое интересное, прижились практически все деревья. Каждый из братии посадил по три деревца и ухаживал за ними, как за своими пасынками. «В 1994 году, когда мы приехали в Лавру, в воскресенье совершалось всего три литургии на территории Лавры, - говорит отец Антоний.- А сейчас совершается восемь. В середине 90-тых Пасхальное служение проводилось в Трапезном храме. Людей – множество, проход для священников – не больше 2 метров. Проходили крестным ходом вокруг, тогда еще, руин Успенского собора и заходили в Трапезный храм. Первым в 1996 году после реконструкции был открыт Кресто-Воздвиженский храм – один из самых любимых и выстраданных владыкой. Восстановлен Успенский собор, ради которого с 1996 года по 2000 год, из Лавры были отосланы более 100 ходатайственных писем правительству Украины с просьбой выделить денег на реставрацию. С нашего Успенского собора и началось возрождение церквей и восстановление корпусов».

СЛУЖБЫ. Внутренний устав монастыря обновился чтением псалтыря - неусыпной молитвы – традиции, утраченной в советское время. Самая ранняя литургия, на которую приходили миряне, начиналась в 6 часов утра и проводилась в пещерах. Но там настолько мало места, что большинство мирян проповеди просто не слышали, стояли в коридорах. Если в пещеры зайдет 100 человек, то уже все, дальним ничего не слышно и дышать нечем. Когда открылся Кресто-Воздвиженский храм, владыка перенес раннюю литургию в большой храм. Возобновлен был в пещерах и акафист Печерской иконы Божьей матери после утренней литургии. Когда завершилось строительство Успенского собора, то акафист уже служили и там, в 20.00, как было в старые времена до советской власти.

За эти 20 лет владыка смог возродить издательство книг, пополнить его новыми изданиями Библии и Нового завета. Если в 1994 году лаврская библиотека насчитывала около 2000 книг, то теперь в ней – более 18 000! «Когда владыка пришел, сказал, что у него есть три мечты: издать первопрестольное Евангелие, Апостол и жития святых, - вспоминает матушка Анастасия. – Нам удалось повторить издание 1903 года, дополнив его 900 страницами новых текстов. Это 12-томное издание «Жития святых», в котором на каждый день года есть описание жизни святого»

Хвалебных речей владыка тоже не любит, а на все благодарности по поводу Лавры отвечает: «Это не я, это 120 преподобных и Господь сделали, а я у них на послушании» .

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДЫКИ

19 апреля – в день рождения митрополита Павла - к дому наместника не подойти. Столько людей с цветами, иконами, картинами увидишь нечасто. Это и неудивительно – много людей приходит к владыке за помощью, советом, духовным наставлением и для всех у него находится время и желание помочь. Но первыми всегда поздравляет владыку монашеская братия.

В этот день владыка по особому вспоминает свое чудесное спасение, за которое его любя называют: «Человек, который в огне не горит» . В 1986 году загорелись кельи семинарии. Келья была очень маленькая, через окошко наружу никак не выйти, а пожар был со стороны двери. Из шести семинаристов в келье выжить удалось только будущему владыке Павлу, у которого осталось только пятнышко на руке и ужас воспоминаний. Когда пришла помощь, на нем начала тлеть одежда, и он почти потерял сознание. Потому его часто называют: «Человек, который в огне не горит». «Почему же Господь спас именно его? – говорит игуменья Стефана. - Потому что ему нужно было Лавру отстроить! В день его рождения я обязательно иду на молитву и преклоняю колени перед образом Зимненской Божьей Матери, которую владыка очень любит и почитает. Эта икона передана обители еще князем Владимиром. Ею еще Константинопольский патриарх благословлял князя Владимира и царевну Анну на брак! Когда он приезжает в нашу обитель, то первым делом идет поклониться иконе. Так вот, первым делом я преклоню колени перед этим чудотворным образом и попрошу, чтобы Матерь Божья никогда не оставляла владыку - до конца дней его и всегда покрывала Своим Материнским Покровом, чтобы милость Божья всегда пребывала с ним. А будет милость Божья - будет и здоровье, и сила, и благословенный успех во всех начинаниях. И конечно, подарю ему корзину самых красивых цветов.»

Газета "Сегодня"