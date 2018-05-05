Пасхальный вечер в Лавре: Великая вечерня в академическом храме Рождества Богородицы (фоторепортаж)

Вечером, 20 апреля, в день Воскресения Христова, в академическом храме Рождества Богородицы на территории Киево-Печерской лавры состоялось вечернее Пасхальное богослужение.

Праздничную Великую вечерню возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Владыке Антонию сослужили преподаватели и студенты духовных школ в священном сане.

За богослужением молились преподаватели, студенты КДАиС и прихожане храма.

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После Великой вечерни благочинный храма протоиерей Константин Пилипчук от имени клириков и прихожан поздравил митрополита Антония со Светлым Христовым Воскресением.

После богослужения митрополит Антоний, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия наградил орденом Почаевской Иконы Божией Матери прихожан, которые принимают активное участие в приходской жизни академического храма.

"В этот праздничный день я хотел бы особо поблагодарить наших прихожан, и особенно тех, кто двадцать лет назад, когда только внешние контуры этого святого храма напоминали, что здесь когда-то теплилась молитва, а внутри были кучи мусора, - но именно их усилиями и трудами этот храм был восстановлен, а впоследствии - стал академическим храмом.

Я хотел бы низко поклониться всем нашим прихожанам, которые при современных уже возможностях – наверное есть уже и близко к их домам храмы - но на протяжении 20 лет они верны именно нашему храму, академическому храму.

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И в сегодняшний Пасхальный вечер, когда наши сердца преисполнены этой особенной Пасхальной неземной радостью, я хотел бы поблагодарить вас еще раз - за вашу любовь и вручить вам церковные награды", - сказал владыка Антоний.

Митрополит Антоний подчеркнул особенный статус академического храма храма Рождества Богородицы.

"У этого храма особенный статус, потому что именно здесь обучаются первым шагам пастырской жизни наши студенты.

Наши прихожане учат студентов – будущих священнослужителей, вере, преданности Богу и церкви, терпимости – потому что студенты учатся – петь, читать, исповедовать", - сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии.

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Были на богослужении и специальные гости - детский хор храма святых бессребреников Космы и Дамиана.

Для владыки ректора и всех присутствующих они подготовили свой музыкальный подарок. В их исполнении прозвучали песни в честь праздника Пасхи Христовой.

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Митрополит Антоний пожелал маленьким прихожанам любви Господней: "Чтобы Господь и дальше вас так любил! И если ваши маленькие сердца будут откликаться на эту любовь, то жизнь сложится так, как Господь и определяет для каждого из нас".

"Можно быть рабом, обладая огромными богатствами. И, казалось бы, быть свободным их потратить и поехать куда угодно. Но человек бывает только тогда свободным, когда все, что ему дается, он может использовать для ближнего.

Конечно, человек никогда себя не забывает. Господь дает каждому из нас какие-то таланты, чтобы мы ими пользовались для себя. Но задача человека – это внутреннее преображение.

Наверное, главная ценность нашего времени в том, что постепенно оттаивают сердца наших людей, и в храм приходят маленькие дети.

Как бы их жизнь не сложилась впоследствии, но именно эта искорка веры, любви к Богу и ощущение внутреннего спокойствия, которое дается каждому человеку в храме, она будет в человеке жить до последних минут его земного бытия.

Желаю, чтобы Господь дал здравия родителям вашим, всем, кто вас воспитывает, а вам возрастать и становится лучше и лучше. Христос Воскресе!"

После Великой вечерни Митрополит Антоний обратился к прихожанам с пастырским словом:

"Дорогие отцы, братья и сестры! Дорогие наши прихожане! Поздравляю вас с Праздником Праздников, Торжеством из Торжеств! С Пасхой Христовой! Этот день наполняет каждого из нас особой реальностью. Мы живем на земле, чувствуем тяжесть этой земной жизни, и, в то же время, этот сегодняшний день дает нам предощущение того, ради чего мы родились на земле, предощущение вечной жизни.

Именно поэтому каждый верующий человек сегодня не может молчать. Мы сегодня, встречая друг друга радостным видом утверждаем то, что Христос Воскрес не просто когда-то, Христос Воскрес в наших душах и сердцах - сейчас и сегодня.

Именно этим мы делимся со всем человечеством, с каждым знакомым и незнакомым. И, наверное, если бы в этом мире не было молитв, то только эти два победоносные приветствия: «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!», давали бы человеку и дают человеку все необходимое для того, чтобы мы жили во Христе. Ибо только через Боговоплощение, только через взятие на Себя Богом человеческой природы, через распятие на Кресте наших грехов и пороков, через воссоздание нашей падшей человеческой природы, через восстание из мертвых человеческого естества, у нас есть надежда на то, что Господь, как Первоначальник, восставит из гроба и каждого их нас.

И сейчас для каждого из нас смерть – это не антиномен жизни, смерть – это часть нашей жизни, часть, через которую каждый проходит как через Успение. Потому что мы уверены и на опыте многих и многих поколений православных христиан знаем, что Господь восставит из мертвых каждого, кто верит, надеется и любит Бога и стремится своей жизнью побороть все то негативное, что привносит в этот мир грех.

Именно в сегодняшние дни, когда, наверное, для каждого украинца особые переживания и особый момент, через которые мы должны пройти. Но для верующего человека ответственность особенная. Мы понимаем, что когда кажется, что уже иссякли человеческие возможности, то наша надежда только на Бога.

Потому что, когда мы переживали с вами дни Страстной Седмицы, то по-человечески казалось: как этот человек из Назарета, беря на себя грех всего мира, может преодолеть все то зло, которое накопилось до этого времени на земле, и которое будет еще накапливаться до скончания века. И только сила Божия, только преданность воле Божией, даже тогда, когда казалось что человеческие силы Господа нашего Иисуса Христа на пределе, и он просит по-человечески у Господа: «Господи, Отец мой Небесный, если можно, то пусть идет эта чаша мимо моей жизни».

И в то же время преданность воле Божией давала силы сказать: «Но не моя воля, да Твоя будет!» Мы должны молиться сейчас Воскресшему Христу Спасителю, чтобы Он воскресил в наших душах добро, любовь, терпимость и давал мудрость тем, от кого зависит решение злободневных задач, которые стоят перед нашим обществом и нашим государством.

Но от нас – молитва. Без молитвы, без упования на Бога все будет и дальше рушиться. Нам дал Господь 20 лет свободы, внешней свободы. Чтобы мы обрели свои корни, очистили их от того мусора и забвения, в котором жили наши предки в XX веке. И за 20 лет мы должны были воспитать в себе не просто формальность в подходе к своим религиозным убеждениям. Мы должны были воспитать подлинную веру, которая дает силы бороться прежде всего со грехом и со злом которое есть в каждом человеке, и таким образом преображать наш народ.

И только тогда, когда мы с вами, православные христиане, свидетели Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца, будем своими поступками и своей молитвой утверждать веру православную, то обязательно на нашей земле будет мир, благодать Божия, любовь.

Даже при всех наших разностях, даже тогда, когда, казалось бы, что есть различия, которые нельзя соединить. Но любовь побеждает все. Только любовь и только надежда на силу и благодать Божию. И очень важно для каждого из нас, чтобы мы приходили в храм Божий как в Вертеп Гефсиманский. Чтобы засвидетельствовать то, что Господь в наших сердцах. Что Господь Воскрешает нашу падшую человеческую природу и Господь воскрешает всю жизнь.

Без живодательных благодательных сил и воздействия Божия на этот мир, нет никакой надежды".

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

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