Пасхальное поздравление наместника Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина)

Христос Воскресе!

Дорогие отцы, братия и сестры!

В течение всего Великого поста мы усердно, в покаянии и молитве готовились к встрече праздника праздников и торжества из торжеств – Светлого Христова Воскресения. И вот этот день настал! Это Великий День Любви и Милосердия Божия о Его творении.

«Пасха – избавление скорби! Пасха – Христос Избавитель! Пасха – двери райския нам отверзающая!»

Так мы поём в эти светлые дни. И душа каждого христианина переполняется пасхальной радостью, миром и любовью.

Чтобы не происходило, какие бы скорби, искушения или испытания нас не постигали бы, мы должны помнить, что «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоан. 4:16). И наоборот, если кто теряет этот бесценный дар Любви, ожесточается, враждует, тот теряет Бога, Его благодать и присутствие в своем сердце. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как я возлюбил вaс, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13,35).

Будем же помнить об этом, особенно в нынешние времена всеобщего ожесточения и отступления людей от Бога, Его Заповедей и Любви.

Господь наш Иисус Христос в Своей искупительной жертве, в добровольных крестных страданиях за наши грехи и в Своем Святом Воскресении явил и заповедал нам этот бесценный дар. И потому именно в этот день сердца христиан особенно ощутимо переполняются чувством любви, радости и мира.

Поздравляя всех с величайшим событием в истории человечества – Светлым Воскресением Христовым, желаю, чтобы эти пасхальные благодатные чувства любви, радости и мира отныне никогда не покидали вас, сопровождая во всех житейских заботах и трудах. И чтобы, по слову прп. Серафима Саровского, «дух мирен» всегда пребывал в ваших сердцах. Ибо Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

С любовью во Христе,

+ архимандрит Иеремия

Святая Гора, Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь,

Пасха Христова, 2014 г. от Р.Х.