Митрополит Антоний: Эта Пасха для нашего народа - особая...

Чим свято Пасхи Господньої відгукується в душі кожної людини? У чому полягає радість Пасхальної ночі? Адже ж не в тому, щоб вистояти чергу та дочекатися освячення пасок та крашанок...

Чим це велике християнське свято може допомогти нашій країні та нам, її громадянам?

Про це та інше у своєму привітанні з Воскресінням Христовим усім нам нагадує Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

Пасха Христова, Воскресіння із мертвих Господа нашого Ісуса Христа – це найбільша подія, яка відбулася на землі. Це найбільше свято у церковному календарі. І кожна людина – віруюча і навіть невіруюча – відчуває це свято. Тому що в Пасхальну ніч людина нібито передчуває те, що на неї чекає в раю.

Через те й не спиться нікому цієї ночі — до храму приходять майже всі, хто лише може прийти. Адже для кожної віруючої людини це свято, дійсно, є основою нашого життя.и

Апостол Павел говорить, що якщо Христос не воскрес, то наша віра є для нас марною. Але Христос воскрес! Він — як Перший, а за ним обов’язково воскреснуть усі, хто вірить у Христа Спасителя.

Господь подолав смерть, Господь подолав диявола, Господь подолав усе, що пов’язано з гріхом. Тому для кожної людини відкриті двері до вічності. Тому людина й радіє в Пасхальну ніч, і в простих словах «Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!» передає все, чим живе наше серце, що є надією і основою нашого релігійного життя.

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У ці святі дні хотілося б привітати всіх з цією радісною подією, побажати, щоб Христос воскрес у душі кожної людини.

Ми маємо пам'ятати, що Пасха Христова — не просто історична подія, яку ми відзначаємо, це подія, яка стосується кожного, хто живе на цій землі. Адже Господь воскрес для всіх.

У слові Іоанна Златоуста на Пасху Господню зазначалося, що Спаситель чекає всіх. І тих, хто може прийти раніше, й тих, хто може прийти упродовж дня, чи, можливо, за хвилину до того важливого моменту, коли Господь закликає. Ми повинні бути готові, щоб із чистим серцем почути цей заклик Христа Спасителя.

Для нашого народу ця Пасха – особлива: заклик воскреслого Христа про те, щоб кожен з нас усвідомив відповідальність за майбутнє своєї Вітчизни, за майбутнє своєї віри, за майбутнє того, що ми звемо «спокій та злагода».

Мабуть, слова апостола Павла звучать сьогодні особливо актуально. У посланні до ефесян апостол говорив: «Усякі роздратування, лютість, гнів і лихослів’я зі всякою злобою нехай будуть знищенні в вас. А будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам».

Взагалі для віруючої людини в основі життя і світогляду є саме воскреслий із мертвих Христос Спаситель.

Однак Воскресіння – це той шлях, що обов’язково веде через якісь спокуси, переживання. Тому що, як сказав один письменник, до печери Гефсиманської, де воскрес Христос, ведуть дуже багато доріг, але всі вони обов’язково перетинаються на Голгофі.

Й завжди Воскресіння Христове – це свято радості, що наступає після того, як ми пережили хресні страждання Христа Спасителя.

Тож нехай воскреслий із мертвих Господь наш Іісус Христос дає нам всім силу прощати, силу примиритися, силу подолати всяке зло у серці! Якщо ми зможемо подолати ненависть і розбрат у своєму серці, то обов’язково і в нашому суспільстві возсіяє перемога воскреслого Христа Спасителя.

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