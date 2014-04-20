Папа Римский в пасхальной проповеди попросил Иисуса Христа помочь в реализации инициативы по примирению в Украине

Папа Римский Франциск в пасхальной проповеди попросил Иисуса Христа помочь в реализации инициативы по примирению в Украине.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа Франциск обратился к миру с лоджии Ватиканской базилики.

«Силой Твоего Воскресения, которое в этом году празднуем вместе с Церквами, соблюдающими юлианский календарь, просим Тебя просвечивать и вдохновлять инициативы по примирению в Украине, чтобы все заинтересованные стороны, поддерживаемые международным сообществом, приложили все усилия для предотвращения насилия, и чтобы в духе единства и диалога строить будущее страны. Чтобы они, как братья, могли взывать сегодня: «Христос Воскрес!» (сказал по-украински)», - сказал Папа Римский.

Радио Ватикана