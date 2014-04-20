Папа Римский в пасхальной проповеди попросил Иисуса Христа помочь в реализации инициативы по примирению в Украине
22:12, 20 апреля 2014Православие
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Папа Римский Франциск в пасхальной проповеди попросил Иисуса Христа помочь в реализации инициативы по примирению в Украине.
Как сообщает Радио Ватикана, Папа Франциск обратился к миру с лоджии Ватиканской базилики.
«Силой Твоего Воскресения, которое в этом году празднуем вместе с Церквами, соблюдающими юлианский календарь, просим Тебя просвечивать и вдохновлять инициативы по примирению в Украине, чтобы все заинтересованные стороны, поддерживаемые международным сообществом, приложили все усилия для предотвращения насилия, и чтобы в духе единства и диалога строить будущее страны. Чтобы они, как братья, могли взывать сегодня: «Христос Воскрес!» (сказал по-украински)», - сказал Папа Римский.
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