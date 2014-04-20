В Житомире к Пасхе раскрасили 100-килограммовую шоколадную писанку

В Житомире к Пасхе во Львовской мастерской шоколада раскрасили 100-килограммовое шоколадное яйцо, а в Свято-Михайловском кафедральном соборе Украинской православной церкви (КП) открылась выставка писанок и кукол-мотанок учеников профессионально-технических учебных заведений области.

Как передает корреспондент УНИАН, огромное 100-килограммовое яйцо житомирские мастерицы раскрасили Петриковской росписью шоколадными красками, затем к этому процессу приобщились дети. Яйцо выставили во Львовской мастерской шоколада, чтобы им могли полюбоваться все желающие. Планируется, что сегодня акцию по раскрашиванию шоколадной писанки продолжат.

Также в Пасху в Свято-Михайловском кафедральном соборе УПЦ (КП) действует выставка писанок и кукол-мотанок учеников профессионально-технических учебных заведений Житомирской области. Самый интересный экспонат выставки - огромная кукла-мотанка человеческого роста. Также на мотанках представлены образцы женской одежды конца ХІХ – начала ХХ вв.