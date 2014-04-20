Православные христиане сегодня празднуют Воскресение Христово

Сегодня - праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха - главное событие года для христиан и наибольший христианский праздник.

Слово ”Пасха” пришло к нам из греческого языка и означает ”прехождение”, ”избавление”.

Согласно Новому завету, Спаситель воскрес на третий день после смерти на Кресте во искупление человеческих грехов. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного Иисусом Христом.

Вера в Воскресение лежит в основе Христианства. По словам святого апостола Павла, ”если Христос не воскрес, то напрасна вера ваша”.

О Пасхе повествует известный эпизод Евангелия, когда Мария Магдалина на третий день после смерти Спасителя вместе с двумя другими женщинами пришла к гробу Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело ароматным маслом, и увидела, что камень от пещеры, где покоился Иисус, отвален. Войдя в пещеру, женщины увидели там юношу в белой одежде, который известил их, что Иисус воскрес.

После Пасхального богослужения верующие разговляются (прекращают пост) освященными накануне пасхой и пасхальными яйцами. На Пасху принято готовить много угощений, чтобы каждый, кто пришел в дом, знакомый или незнакомый, был накормлен.

По преданию, обычай красить яйца связан с именем святой Марии Магдалины, которая поднесла императору Тиберию белое яйцо со словами: ”Христос воскресе!”. ”Не верю, - ответил император, - это невозможно так же, как и не может белое яйцо в твоей руке стать красным”. И в то же мгновение яйцо изменило свой цвет.

Со дня Пасхи и до праздника Вознесения Господнего, который празднуется на сороковой день после Пасхи, верующие приветствуют друг друга словами: ”Христос воскресе! - Воистину воскресе!”.