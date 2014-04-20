Члены делегации УПЦ совершили богослужение на Святой земле

18-19 апреля официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием находилась на Святой Земле с целью доставки в Украину Благодатного огня.

В состав делегации также вошли: управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Балтский и Ананьевский Алексей, епископ Обуховский Иона, председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, миряне.

18 апреля, накануне Великой субботы, Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил утреню Великой субботы с чином погребения Плащаницы в Троицком храме Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

За богослужением молились члены делегации Украинской Православной Церкви и многочисленные паломники.

В этот же день состоялась встреча митрополита Онуфрия и членов делегации с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

19 апреля, в ночь на Великую субботу, в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме члены делегации Украинской Православной Церкви молились за Литургией святителя Василия Великого.

Богослужение совершил Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении митрополита Ташкентского и узбекистанского республиканского Викентия, членов делегации в священном сане и духовенства миссии.

В Великую субботу члены делегации Украинской Православной Церкви приняли участие в богослужении в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Во время службы около 10 тысяч верующие со всего мира наблюдали чудо схождения Благодатного огня.

church.ua