В Пасхальную ночь в Киево-Печерской Лавре состоялось праздничное богослужение

В Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Пасхальную заутреню и божественную Литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы - Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, а также братия монастыря в священном сане.

В конце Пасхальной заутрени епископ Ирпенский Климент зачитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Одной из особенностей Пасхального богослужения чтения Евангельского зачала на нескольких языках. В частности, Евангелие было прочитано на церковно-славянском, греческом, латинском, итальянском, румынском, украинском и русском языках.

После заамвонной молитвы митрополит Онуфрий совершил чин освящения артоса.

Перед началом богослужения на соборной площади верующим был роздан Благодатный огонь, доставленный в Украину официальной делегацией Украинской Православной Церкви во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием.

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