Анонс пасхальных богослужений в Киево-Печерской лавре
Великая суббота
С 12:00 до 23:00 освящение пасхальных куличей на площади Ближних пещер
Возжечь лампады от Благодатного огня верующие смогут на Соборной площади Лавры перед началом пасхального богослужения.
23:00 Пасхальная полунощница в Трапезном храме
23:30 Пасхальная заутреня и литургия в Трапезном храме и Успенском соборе
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Литургии:
00:00 храм «Живоносный Источник»
07:00 Крестовоздвиженская церковь
08:00 храм «Всех скорбящих Радость»
08:45 Трапезная церковь
08:45 храм прп. Сергия Радонежского
С 05:00 до 10:00, а также с 13:00 до 17:00 освящение пасхальных куличей на площади перед Успенским собором
С 07:00 до 10:00, а также с 13:00 до 17:00 освящение пасхальных куличей на площади Ближних пещер