Анонс пасхальных богослужений в Киево-Печерской лавре

Великая суббота

С 12:00 до 23:00 освящение пасхальных куличей на площади Ближних пещер

Возжечь лампады от Благодатного огня верующие смогут на Соборной площади Лавры перед началом пасхального богослужения.

23:00 Пасхальная полунощница в Трапезном храме

23:30 Пасхальная заутреня и литургия в Трапезном храме и Успенском соборе

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Литургии:

00:00 храм «Живоносный Источник»

07:00 Крестовоздвиженская церковь

08:00 храм «Всех скорбящих Радость»

08:45 Трапезная церковь

08:45 храм прп. Сергия Радонежского

С 05:00 до 10:00, а также с 13:00 до 17:00 освящение пасхальных куличей на площади перед Успенским собором

С 07:00 до 10:00, а также с 13:00 до 17:00 освящение пасхальных куличей на площади Ближних пещер