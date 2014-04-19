"УНИАН-Религии" поздравляет с днем рождения наместника Киево-Печерской лавры

В Великую Субботу, 19 апреля - день рождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

За многолетнее пастырское и молитвенное служение владыка Павел снискал заслуженное уважение священнослужителей и мирян. Он является духовником столичной интеллигенции, известных общественных деятелей, людей культуры и искусства. Под руководством митрополита Павла возрождена великая православная святыня – Успенская Киево-Печерская лавра. Владыка Павел является руководителем синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей.

Редакция “УНИАН-Религии" поздравляет владыку Павла с Днем рождения! Приносим самые теплые и искренние пожелания здоровья, крепости духа и помощи Божией в пастырских трудах. Многая и благая лета!

Справка "УНИАН-Религии"

Митрополит Павел (Лебедь Петр Дмитриевич) родился 19 апреля 1961 г. в селе Борбин Млыновского района Ровенской области. После окончания средней школы в 1978–1980 гг. учился в Луцком техникуме торговли. В 1984–1988 гг. учился в Московской духовной семинарии.

В 1989 г. архиепископом Ровенским и Волынским Варлаамом (Ильющенко) пострижен в монашество с наречением имени Павел в честь святого первоверховного апостола Павла. В 1992 г. возведен в сан архимандрита.

30 марта 1994 г. назначен наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В 1996 г. окончил Киевскую духовную академию.

15 апреля 1997 г. Священным Синодом Украинской Православной Церкви определен быть епископом Вышгородским, викарием Митрополита Киевского и всея Украины. 19 апреля 1997 г. состоялась хиротония.

В 1997 г. возглавил Синодальную комиссию по делам монастырей Украинской Православной Церкви. В 2003 г. возведен в сан архиепископа.

29 января 2010 г. вошел в состав комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества.

1 мая 2011 г. возведен в сан митрополита с титулом «Вышгородский и Чернобыльский». Решением Священного Синода УПЦ от 14 июня 2011 года (Журнал №46) назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ.

(По информации сайта Киево-Печерской лавры)