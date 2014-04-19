В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Огонь появился по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников со всего мира, заполнивших в Великую субботу накануне Пасхи храм Гроба Господня и площадь перед ним.

Чудо возгорания Благодатного огня произошло около 14.15 по местному времени.

Иерусалимский Патриарх передал огонь тем, кто находился в храме, после чего он в считанные минуты под всеобщее ликование был распространен среди ожидающих на улице. Благодатный огонь смогли получить все желающие - даже те, кто не попал в храм Гроба Господня.

Благодатный огонь будет сегодня доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви во главе с местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием.

Представители епархий смогут получить Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» после 19.00.

Встреча Благодатного огня в столице состоится в 23.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.