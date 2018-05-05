"Храм, умытый росой". В Киево-Печерской лавре после реставрации открыт Трапезный храм

В Киево-Печерской лавре после ремонтно-восстановительных работ открыт храм преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезный храм). О том, как проходила реставрация «УНИАН-Религии» рассказали генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина, научный сотрудник заповедника Елена Питателева и благочнный Киево-Печерской лавры архимандрит Антоний (Олифирович).

Генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина:

«ТЕПЕРЬ МЫ ВИДИМ ХРАМ ПОЧТИ В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ»

Накануне Пасхи завершена реставрация Трапезной палаты с церковью на верхней территории лавры. Это очень значительное событие, потому что эта архитектурная достопримечательность не реставрировалась почти 50, а может и 70 лет. К олимпийскому 1980-му году проводилась частичная реставрация помещения, но значительных работ не выполнялось.

Те, кто был в Трапезной церкви до реставрации помнят, храм был очень темный. И вот благодаря работе мастеров «УкрНИИпроектреставрация» - а это известные специалисты в Украине, теперь мы видим храм почти в первозданном виде.

Реставрационные работы начались осенью прошлого года. Проведена размывка и реставрация стен и всех интерьеров Трапезной церкви и палаты. Верующие, которые уже увидели результаты работ, говорят: «Мы такого еще не видели, храм буд-то умыт росой».

«ДО РЕСТАВРАЦИИ Я ДУМАЛ, ЧТО ИКОНОСТАС ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МРАМОРА ОДНОГО ЦВЕТА»

Когда мы сантиметр за сантиметром начали размывать стены храма, были поражены: роспись стала раскрываться в полных красках. Мы сделали зондаж одной из сюжетных композиций храма и удивились: «Почему такой свет?!»

А когда полностью раскрыли изображение, оказалось, что там очень светлое и яркое небо. Открылась вся палитра этой композиции. А до размывки небо было темно-серого цвета.

До реставрации я думал, что иконостас изготовлен из мрамора одного цвета - темно-серого. Оказывается, там есть и розовый, и зеленый и светло-серый... проведена огромная работа по восстановлению мрамора. Мы зачистили граффити, которые были оставлены во время войны.

Также позолочен иконостас, реставрированы все иконы, представленные в нем. Почистили и позолотили паникадило.





«САМОЕ ГЛАВНОЕ - МЫ ВОССОЗДАЛИ РОСПИСЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРАПЕЗНОЙ ПАЛАТЫ, УТРАЧЕННУЮ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

Трапезный храм очень высокий, чтобы добраться до потолка и реставрировать роспись под куполом, понадобилось большое количество лесов. Деревянный пол в Трапезной палате был в очень плохом состоянии, его заменили на мраморный, сохраняя общий стиль. Во время реставрации пола под деревянным паркетом оказалось несколько слоев керамической плитки. Под стеклом мы сохранили такой подлинный фрагмент.

Нам удалось найти все первоначальные изображения Трапезной палаты - рисунки, фотографии, и воссоздать ее полную иконографию. Но самое главное - воссоздана утраченная роспись центральной части Трапезной палаты, которая была уничтожена во время войны. Киевляне и гости города долгое время видели побелку без росписи.

ГЛАВНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ НАМЕСТНИКА: «ВОССОЗДАТЬ ТАК, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ»

Реставрация осуществлялась на средства Киево-Печерской лавры, которая выступила заказчиком работ. Соответствие научным нормам во время реставрации контролировали специалисты заповедника. Государство профинансировало работу наших экспертов. Мы не вносили деньги, но внесли вклад своей работой, а именно - реставрировали иконостас. Исполнителем основных работ были работники «УкрНИИпроектреставрация». Кроме реставраторов, много потрудились на подсобных работах лаврские монахи. Это пример того, что монастырь крайне сознателен в том, чтобы сохранять памятники.

В Трапезной церкви сохранность росписи интерьеров была достаточно высокой. Сложнее мастерам было работать в Трапезной палате, потому что там было затекание и частично утратилась роспись.

Реставрация - это всегда очень сложно, потому что предполагается обработка большого количества материалов, с тем, чтобы воспроизвести подлинный образец, не привнести чуждые элементы.

В иконостасе Трапезного храма из аутентичных элементов сохранился только нижний ряд икон.

К сожалению, во время войны был потерян верхний ряд. Сейчас мы пытаемся найти коллекцию икон из утраченного ряда. Поиск происходит по фотографиям, которые у нас есть. Возможно эти иконы где-то в запасниках украинских музеев. Временами в Украину возвращались ценности, в том числе и из Германии, и оседали в музеях. Не исключительно, эти иконы в каком-то из них.

Реставрационные процессы требовали множества совещаний. Почти на всех присутствовал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел со священноначалием обители. Владыка Павел принимал участие в рассмотрении всех вопросов. Надо сказать, благодаря ему, работы прошли быстро и мы не сбились с графика. Главным пожеланием наместника было: «Воссоздать так, как было на самом деле». Владыка посещал объекты ежедневно, по три-четыре раза в день.

Научный сотрудник заповедника Елена Питателева:

НЕМНОГО ИСТОРИИ: ТРАПЕЗНЫЙ ХРАМ УКРАШАЛ ЩУСЕВ - АРХИТЕКТОР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МАВЗОЛЕЙ

На самом деле Трапезный храм был освящен и назван в честь основателей Киево-Печерской лавры - Антония и Феодосия Печерских. Поскольку Трапезная палата примыкала к храму, храм стали называть «Трапезная церковь».

Храм Антония и Феодосия Печерских существовал до 18 века. Но эту предварительную церковь пришлось разобрать, потому что почва осела и в стене появилась трещина. В 1893-1895 годы была построена новая трапезная с пристроенной церковью.

Новое здание возвели в стиле историзма, обратившись к византийским и русским элементам. Трапезный храм расписывали и украшали с 1902 по 1910 годы. Это период расцвета стиля модерн. Его привносили и в церковную живопись.

Выполнять отделочные работы пригласили известного архитектора - академика Алексея Щусева, который в советские времена построил в Москве Мавзолей. Внутреннее оформление церкви и палаты проходило под его руководством. Здесь Щусев проявил себя как архитектор-художник, декоратор. А также как живописец, проектант, создатель эскизов. В этом направлении, возможно, это его лучшая работа. Щусеву импонировал стиль модерн, который позволял оставить наработки академизма и импровизировать в декоративных элементах.

В ХРАМЕ ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ МРАМОР, ЗА НИМ ЕЗДИЛИ В ИТАЛИЮ И АНГЛИЮ

Надо сказать, Щусев уделял большое внимание каждой мелочи. Даже дверным ручкам и подсвечникам он придавал большое значение: все должно было быть в одном стиле. Что касается мрамора, за ним Щусев ездил в Италию лично. Он сам отбирал мрамор, хотел, чтобы специалист по мрамору у него был итальянец, зная, что мраморное дело у этого народа в крови.

В храме очень необычный мрамор. Некоторые породы, например зеленый - "верде антико", Щусев заказывал в Англии. Есть там и белый каррарский мрамор, и сиенский мрамор - серые сорта. Мраморы действительно очень важны для этой церкви. Именно в своем сочетании: мрамор, живопись, майолика, солея, роспись - удалось создать гармоничный ансамбль.

В ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ НЕОБЫЧНЫЙ КУПОЛ - ЭТО УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ КУПОЛА СВЯТОЙ СОФИИ В СТАМБУЛЕ

В Трапезной церкви необычный центральный купол. Он пропускает свет сквозь прорезанные окна. Это уменьшенная копия купола Святой Софии в бывшем Константинополе, ныне - в Стамбуле. Но там он гигантский.

Лучи на куполе храма - тоже необычный художественный прием, который повторяется только в этом храме Киево-Печерской лавры.

Кстати, церковь изначально была расписана в более темных тонах, нежели помещение Трапезной палаты.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЕМЦЫ УСТРОИЛИ В ХРАМЕ ТИР, СТРЕЛЯЛИ В АЛТАРЬ

До Великой Отечественной войны архитектура Трапезного храма не претерпела потрясений. После 1928-го года там был музей атеизма. Под купол храма повесили маятник Фуко.

А вот во время Великой Отечественной войны произошло ужасное - немцы устроили в храме тир. Они стреляли в сторону иконостаса, в алтарь. Об этом не многим известно. Иконы не пострадали, их успели снять. Сильно пострадали своды храма, это хорошо видно на послевоенных фотографиях.

ВОССТАНОВЛЕНА РОСПИСЬ: "ХРИСТОС Пантократор", "ВОЗНЕСЕНИЕ ПАНАГИИ" И "ИКОНА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ, НЕСОМАЯ НА КРЫЛЬЯХ АНГЕЛОВ"

По фотографиям из Государственного музея архитектуры имени А.Щусева в Москве, нам удалось восстановить утраченную роспись Трапезной палаты.

Это три большие композиции: "Христос Пантократор", "Вознесение Панагии " и "Икона Успения Богородицы, несомая на крыльях ангелов" .

Самая большая композиция - "Вознесение Панагии". На ней изображены апостолы и Вознесение Богоматери на Небеса. Сюжет написан известными художниками Ижакевичем и Поповым, которые работали у академика Щусева - главного проектанта и декоратора храма. Они разделили композицию на две части, и каждый написал одну.

Композиция "Икона Успения Богородицы, несомая на крыльях ангелов" написана в традициях школы Киево-Печерской лавры. Икону держат на кончиках крыльев ангелы.

Композиция "Христос Пантократор" написана в стилистике XX века: Спаситель в окружении херувимов. Для лавры тогда это было откровением - расцвел стиль "ар-нуво" - европейский модерн, который привносили и в церковную живопись.

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КРЕСТ АПОСТОЛА АНДРЕЯ НА КИЕВСКИХ ХОЛМАХ И РАЙСКИЕ ПТИЦЫ

Известный российский архитектор Щусев, который по заказу монастыря руководил росписями Трапезного храма, был очень рад, что больше не надо повторять наработки академизма. Используя технику декоративного орнамента, ему удалось создать уникальные композиции. Художники-исполнители шли за своим мэтром и достойно воплотили идеи в жизнь.

Между тремя главными композициями в трапезной палате присутствуют полуорнаментальные вставки. Обычно сразу на них не обращаешь внимание. Это скорее орнаменты. Небольшая композиция - "Антоний и Феодосий Печерские". И очень необычная горизонтальная композиция: "Крест, воздвигнутый апостолом Андреем на киевских холмах" .

По началу художники-реставраторы изобразили голгофский крест и соответственно - гору Голгофу. У них не было необходимых данных, чтобы правильно воспроизвести эту часть композиции. Благодаря найденным авторским эскизам, нам удалось вовремя внести коррективы. Теперь мы имеем верное изображение: крест, воздвигнутый апостолом Андреем на горах в Киеве. Позади - Днепр, киевский ландшафт. Что интересно, здесь изображены аутентичные, придуманные и написанные самим Щусевым, райские птицы. Они похожи на павлинов.

Реставрация Трепезного храма завершена. Получилось у нас - судить потомкам. Сейчас краски свежи, омыты. Чтобы сохранить роспись и в дальнейшем, Трапезный храм надо реставрировать каждые 20 лет.

Благочнный Киево-Печерской лавры архимандрит Антоний (Олифирович)

"НАКОНЕЦ-ТО ОСУЩЕСТВИЛАСЬ МЕЧТА ВЛАДЫКИ ПАВЛА"

Владыка Павел приложил очень много усилий, и даже своего здоровья, восстанавливая этот храм. Когда я только пришел в монастырь и меня поставили настоятелем Трапезного храма - это было 20 лет назад - все было в запущенном состоянии, стены закопчены, окна не мылись. Я и не мог подумать, что на самом деле храм такой красивый, каким мы его сейчас видим. Обновить иконы и позолотить иконостас, чтобы он был насыщенного цвета - всегда было мечтой митрополита Павла, с самого начала, как только он стал наместником лавры.

Восстановление храма - для меня это большое событие, послужив в нем 20 лет для меня этот храм стал очень дорогой.

Основная заслуга - владыки Павла. Он контролировал все процессы, бывало, что приходил четыре раза в день. Он вдохновлял нас на труд, его энергия и энтузиазм откликались в нас желанием поскорее довести дело до конца.

Ныне храм стал светлее. Лет восемь назад мы с братией впервые помыли окна, вынесли тогда четыре ведра мусора. Представьте, сколько там было работы!

После реставрации, захожу в храм - и перехватывает дух. Наконец владыкина мечта сбылась! Братия старалась всячески поддержать владыку во время его недавней болезни.

Мы хотели его порадовать. Наместник постоянно звонил, спрашивал, как идут дела. Мы отвечали, что все держим под контролем. Обновили престол, установили иконы... Радостно, что еще один бриллиант Киево-Печерской лавры восстановлен и засиял к празднику Святой Пасхи в полной красе. Благодаря митрополиту Павлу.

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

Фото автора и из архивов заповедника.