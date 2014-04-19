Сегодня будет доставлен в Украину Благодатный огонь
13:04, 19 апреля 2014Православие
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Благодатный огонь будет доставлен официальной делегацией Украинской Православной Церкви во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием в субботу 19 апреля.
Члены делегации примут участие в богослужении в великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Представители епархий могут получить Благодатный огонь в Зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» после 19.00.
Верующим огонь будет роздан перед началом Пасхального богослужения на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры 23.00.
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