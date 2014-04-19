Сегодня будет доставлен в Украину Благодатный огонь

Благодатный огонь будет доставлен официальной делегацией Украинской Православной Церкви во главе с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием в субботу 19 апреля.

Члены делегации примут участие в богослужении в великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Представители епархий могут получить Благодатный огонь в Зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» после 19.00.

Верующим огонь будет роздан перед началом Пасхального богослужения на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры 23.00.