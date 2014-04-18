У христиан Страстная пятница - самый скорбный день в году

Сегодня, 18 апреля, у христиан Страстная пятница - самый скорбный день года.

Христиане в этот день вспоминают о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятию Его с креста и погребению.

В Страстную пятницу Божественная литургия не совершается, вместо этого читается Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня совершается вечерняя, в конце которой с алтаря выносится плащаница и возлагается на средине храма. Символично это означает снятие тела Иисуса с креста и его погребение. Плащаница - это плат большого размера, на котором изображено положенное в гроб тело Спасителя.

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться. Считается, что человек, который веселится в этот день, весь год проплачет.

Страстная пятница – день особенно строгого поста. Считается, что в этот день можно есть только хлеб и пить только воду.

Также в этот день нельзя работать, чтобы ничего не отвлекало от молитв и служб. В давние времена в селах в Страстную пятницу выполняли лишь две работы: пекли пасхи и сажали рассаду капусты.

В этом году христиане восточной и латинской традиции празднуют Пасху 20 апреля.