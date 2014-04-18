В Киево-Печерской лавре прочитали двенадцать Страстных Евангелий
09:56, 18 апреля 2014Православие
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Вечером, 17 апреля в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры была совершена утреня Великой пятницы, которую возглавил Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.
Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Макаровский Иларий и духовенство обители.
На утренней было прочитано 12 Евангельских чтений, повествующих об осуждении, Страданиях и Смерти на кресте Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
В пятницу, согласно уставу, будут совершены Царские часы и вечерня с выносом Плащаницы.
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