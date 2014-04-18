Великая Пятница в Киево-Печерской лавре: воспоминание страданий и Крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа

В этот день совершается память Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Его страданий и Крестной смерти.

Литургия в этот самый скорбный в году день не совершается, а читаются Царские часы с изобразительными, на которых звучат ветхозаветные пророчества, апостольские чтения и евангельские отрывки о страстях Христовых.

На вечерние, которая обычно совершается около двух часов дня, на середину храма выносят из алтаря для поклонения верующих Плащаницу - изображение снятого с Креста Спасителя.

Сразу за вечерней идет малое повечерие, во время которого читается канон о Распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы. Большая его часть состоит из печальных слов, которые автор канона - Симеон Логофет - вложил в уста Пресвятой Богородицы, Которая видит Своего Сына и Господа на Кресте.

Вечером Великой пятницы служится утреня Великой Субботы.

Вечернее богослужение имеет заупокойный характер. Это погребение Самого Христа. Как на отпевании, все в храме стоят с зажженными свечами. В начале утрени читается семнадцатая кафизма - часть Псалтири, которую обычно читают при отпевание усопших или на панихидах. Потом прочитывают канон Великой Субботы. Канон Великой Субботы - это плач о погребении Христа, но в нем все сильнее звучит новая тема - ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. А Евангелие читают уже воскресное о явлении ангелов на месте захоронения Распятого Христа, о том как женщины-мироносицы не нашли Иисуса там, где Его прятали.

За богослужением совершается Крестный ход с Плащаницей. Когда верующие обходят храм, все поют заупокойное “святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас ...”

Богослужения Великой пятницы в Киево-Печерской Лавре

8.00 Крестовоздвиженский храм - царские времена

8.00 Трапезный храм прп. Антония и Феодосия - царские времена

14.00 Крестовоздвиженский храм, Трапезная Церковь: Вечерня с выносом Святой Плащаницы

17.00 Успенский собор - Утреня с чином погребения Плащаницы

23.00 Крестовоздвиженский храм - Утреня с чином погребения Плащаницы

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