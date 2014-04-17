Братия Успенской Киево-Печерской лавры оказала помощь людям с ограниченными возможностями

В дни Страстной седмицы, по благословению митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, братия Успенской Киево-Печерской Лавры продолжает благотворительную деятельность.

В Великую среду Социальный отдел выезжал с адресной помощью к людям с ограниченными возможностями.

В преддверии радостной встречи Светлой Пасхи р.Б. Владимиру была подарена инвалидная коляска. Также с поздравлениями от братии Успенской Киево-Печерской Лавры, Социальный отдел посетил общественную Подольскую районную организацию инвалидов «Единство». При встрече с директором Юрьевой Екатериной Никитичной были высказаны теплые пожелания и вручены подарочные комплекты с одеждой, едой и книгами. Кроме того, было передано вспомогательное средство передвижения.

lavra.ua

Фото Михаила Тафичука