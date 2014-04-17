Братия Успенской Киево-Печерской лавры оказала помощь людям с ограниченными возможностями

12:01, 17 апреля 2014
Православие
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В дни Страстной седмицы, по благословению митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, братия Успенской Киево-Печерской Лавры продолжает благотворительную  деятельность. 

В Великую среду Социальный отдел выезжал с адресной помощью к людям с ограниченными возможностями. 

В преддверии радостной встречи Светлой Пасхи р.Б. Владимиру была подарена инвалидная коляска. Также с поздравлениями от братии Успенской Киево-Печерской Лавры, Социальный отдел посетил общественную Подольскую районную организацию инвалидов «Единство». При встрече с директором Юрьевой Екатериной Никитичной были высказаны теплые пожелания и вручены подарочные комплекты с одеждой, едой и книгами. Кроме того, было передано вспомогательное средство передвижения.

lavra.ua 

Фото Михаила Тафичука

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