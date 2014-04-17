Синодальный военный отдел УПЦ начал сбор средств на поддержку Украинской Армии. С этой просьбой митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин обратился к Правящим архиерееям, епархиальным военным священникам и верующим Украинской Православной Церкви, в том числе, бизнесменам, меценатам и общественно-политическим деятелям, а также ко всем людям доброй воли.

"Дорогі співвітчизники!

Дякувати Богові, протягом двадцяти років єпархіальні військові священики співпрацюють зі Збройними Силами України. Відвідують частини, спілкуються з командуванням і особовим складом, читають лекції, відповідають на безліч запитань, серед яких чимало життєвих і складних, обладнують каплиці і будують храми, звершують богослужіння, охрещують, сповідають та причащають військовослужбовців, благословляють на складання присяги і на навчання, на бойову службу.

Все це та багато іншого можна позначити трьома словами: «Приводять до Бога».

Для військових священиків стало звичним на таких зустрічах наші бажати воїнам, щоб їм ніколи не довелося практично використовувати навички, здобуті під час служби.

Однак сьогодні сталося так, що Україна опинилася на порозі війни, і тут суспільство побачило сурову реальність: в Армії існує маса проблем і труднощів, у першу чергу, матеріальних.

Зрозуміло, ми, священнослужителі, не можемо не звернути увагу на це. Протягом усієї історії Церква допомагала людям не лише духовно, але й, по можливості, матеріально. Гостро повстала така необхідність і сьогодні.

У зв’язку з цим, Синодальний відділ УПЦ із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями ОГОЛОШУЄ збір коштів для матеріальної підтримки Армії України.

Кожний священик, який у рамках діяльності нашого Відділу відвідує військові підрозділи, достеменно знає, які потреби вони мають і що нині для них є найактуальнішим і першочерговим.

Це дозволить нам організувати саме адресну допомогу нашому війську, що зараз є дуже важливим для нашого суспільства.

Із цим проханням я звертаюся до Правлячих архієреїв, єпархіальних військових священиків і вірних Української Православної Церкви, в тому числі, бізнесменів, меценатів і суспільно-політичних діячів, а також до всіх людей доброї волі.

Приємно зазначити, що цю благодійну ініціативу Синодального військового відділу УПЦ уже підтримав народний депутат України Олександр Онищенко.

Дорогі брати і сестри, долучайтеся до цієї доброї і потрібної справи, жертвуйте, по можливості, на підтримку нашого христолюбивого українського воїнства у славу Батьківщини!

При Вашій добрій волі кошти можна перерахувати: р/р 26007316836, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 22208244, з приміткою «на підтримку військовослужбовців ЗС України».

З повагою,

† Августин,

митрополит Білоцерківський і Богуславський,

Голова Синодального відділу УПЦ по взаємодії

зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України