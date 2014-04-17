Братия Святогорской лавры: Никаких людей с оружием здесь нет

В СМИ и социальных сетях распространяются слухи о том, что в Успенской Святогорской Лавре находятся вооруженные люди.

Глава епархиального Информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Гуляев сообщает у себя на странице в фейсбук:

"Братия Святогорской Лавры в продолжении всего Великого поста сугубо молится о мире в Украине. Кроме уставных монастырских богослужений ежедневно перед Святогорской чудотворной иконой Божией Матери и в монастырских скитах служатся молебны с акафистом. Читают о мире в стране, об умножении любви.

Связывался с Лаврой, один из братии дословно сказал следующее: «В начале поста к нам приезжали сотрудники СБУ. Кто-то распространил слухи, что якобы в паломнической гостинице находятся «титушки». Они походили, посмотрели, естественно ничего не нашли и уехали с миром».

По словам монаха, паломники как ездили в Лавру, так и ездят. Кроме казаков из Святогорска никаких людей в форме в Лавре нет, тем более с оружием.

Паломников ждут на Пасху и по старой монастырской традиции никто не уйдёт без утешения».