Митрополит Харьковский и Богодуховский: Наступило особое время примирения с ближними!

В связи с последними событиями, происходящими на Слобожанщине, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий обратился к жителям края.

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, все жители нашей Слобожанской земли!

Сегодня, в дни Страстной седмицы, когда Христос был предан Иудой, Осужден, Распят и Воскрес, молитвенно и смиренно призываю всех заглянуть в свое сердце и задуматься, почувствовать: есть ли в нем Христос – Бог любви.

В этом году мы особо остро чувствуем скорбь этой Страстной недели. Это время, когда страдает Сам Христос за наши грехи. Сегодня они отзываются в нас ещё большей болью, ибо снова страсти одолевают наш народ в ненависти друг ко другу. Не поддавайтесь духам злобы. Какие бы ни были политические убеждения у человека, нельзя их доводить до крайностей – это не конечный смысл нашей жизни. Как много в нашей жизни противоречий, заблуждений, трудностей! Как не сбиться с пути, как не потерять самого себя, как не распять свои принципы и идеалы? Чтобы во всех сложных ситуациях остаться собой, нужно иметь в руках путеводную нить. Этой нитью является Сам Бог.

Меняются власти, политические системы, могут со временем поменяться и наши политические предпочтения. Но осадок от совершенного греха – насилия над другим человеком – придется носить всю свою жизнь. Простые мирные люди оказались в эпицентре противостояния по разные стороны. Напряжение в обществе достигло уровня, когда человек готов преступить Богом установленный закон «Не убий».

Мы, объединенные одной Родиной, культурой и главное - одной Верой, еще недавно называвшие друг друга брат и сестра, сегодня готовы посягнуть на самое дорогое, что подарил нам Господь – жизнь человеческую, и в эти дни Страстной седмицы, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, должны спросить себя: «А не я ли предаю Тебя, Господи?».

В пылу страстей давайте не будем забывать, что все, что мы имеем здесь на земле, - дано нам Богом во временное пользование, и поэтому все в Его власти! Будем помнить, что молитва к Богу – самое сильное оружие против зла. Зло прячется в человеческом сердце по греховной нашей сущности. И борясь со злом, не надо становиться самим этим злом.

Призываю всех вспомнить, что мы уже приблизились к самым знаменательным дням для каждого верующего человека - Страстная и Светлая седмицы, объединяемые Пасхой Христовой. Эти светлые дни обладают неповторимым духовным потенциалом, который, будучи принят хоть в малой мере, способен изменить любого человека! Богослужения, традиции духовной жизни в эти особые дни церковного календаря приобщают христианина к самому главному в его жизни – тайне Спасения и Вечной жизни!

Харьков – большой красивый город с глубокими духовными, культурными традициями. Люди разных вероисповеданий и национальностей мирно живут в нашем городе много лет. Пройдут эти нелегкие для нас времена, уйдет накал политических страстей, а нам встречаться друг с другом на улицах нашего города. В эти предпраздничные дни призываю всех к спокойствию и рассудительности.

Давайте приложим все силы, чтобы не допустить гражданской войны на нашей земле. У нас накопилось много проблем, но, верю, их можно решить мирным путём. Давайте проведём эти дни в ожидании радости о Воскресшем Христе, в молитве о мире, а не в состоянии ненависти и вражды, и встретим светлое Христово Воскресение в любви и согласии. Верю, что Воскресший Христос поможет преобразить жизнь каждого из нас и всей нашей страны! "