Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры призвал оказать помощь семьям погибших горняков в Донецке

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ,

МИТРОПОЛИТУ ДОНЕЦКОМУ И МАРИУПОЛЬСКОМУ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Глубокой болью отозвалось в моем сердце трагическое известие о взрыве на шахте имени академика А.Скочинского в Донецке, что привело к гибели горняков.

Разделяя со всеми родными и близкими горечь утраты и скорбя о погибших, возношу молитвы к Всемилостивому Богу, у Которого нет мертвых, но все живы, чтобы Он принял души новопреставлених в Свои небесные обители. Пусть Господь утешит страждущих и укрепит врачей и спасателей в их нынешнем нелегком служении.

Призываю полноту Украинской Православной Церкви оказать необходимую помощь семьям погибших, так же как и пострадавшим во время взрыва. Пусть будет этот подвиг милосердия благоприятный перед лицом Божьим.

С любовью во Христе

+ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ