Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры призвал оказать помощь семьям погибших горняков в Донецке
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ,
МИТРОПОЛИТУ ДОНЕЦКОМУ И МАРИУПОЛЬСКОМУ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Глубокой болью отозвалось в моем сердце трагическое известие о взрыве на шахте имени академика А.Скочинского в Донецке, что привело к гибели горняков.
Разделяя со всеми родными и близкими горечь утраты и скорбя о погибших, возношу молитвы к Всемилостивому Богу, у Которого нет мертвых, но все живы, чтобы Он принял души новопреставлених в Свои небесные обители. Пусть Господь утешит страждущих и укрепит врачей и спасателей в их нынешнем нелегком служении.
Призываю полноту Украинской Православной Церкви оказать необходимую помощь семьям погибших, так же как и пострадавшим во время взрыва. Пусть будет этот подвиг милосердия благоприятный перед лицом Божьим.
С любовью во Христе
+ОНУФРИЙ,
МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ