Богослужения в Киево-Печерской лавре в Четверг Страстной седмицы: воспоминание Тайной Вечери и 12 страстных Евангелий

В Четверг Страстной седмицы совершается воспоминание Тайной Вечери, во время которой Господь установил Таинство Причастия.

Богослужения Великого четверга в Киево-Печерской Лавре:

Утреннее богослужение:

Полунощниця 6.00 Крестовоздвиженский храм

1 Литургия 6.30 Крестовоздвиженский храм

2 Литургия 7.00 Храм “Всех скорбящих Радость” (без вечени)

3 Литургия 8.15 Успенский собор

Вечернее богослужение:

16.30 Крестовоздвиженский храм - Утреня с чтением 12 страстных Евангелий

17.00 Успенский собор - Утреня с чтением 12 страстных Евангелий

За Літургією святителя Василія Великого, що звершується в цей день, замість Херувимської пісні цього дня звучить особливий тропар: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Ця пісня-молитва, що звучить від першої особи, слугує нам застереженням недостойної участі у Тайній Вечері подібно Іуді. Тропар «Вечери Твоея тайныя днесь…» на Літургії Великого Четверга також є віршем до причастя і співається під час причащання й замість піснеспіву «Да исполнятся уста наша…».

На вечірньому богослужінні у Великий четвер (утрені Великої п’ятниці) читаються Страсні Євангелія — 12 євангельських читань, що розповідають про страждання і смерть Спасителя:

1. Прощальна бесіда Спасителя з учнями і Його первосвященницька молитва за них: Ін. 13:31-38, 14-17, 1-26.

2. Взяття Спасителя в саду Гефсиманському; Господь у первосвященика Анни: Ін. 18:1-28.

3. Спаситель у первосвященика Каяфи і зречення Петра: Мф. 26:57-75.

4. Господь на суді у Пилата: Ін. 18:28-40, 19:1-16.

5. Розпач Іуди, нові страждання Господа у Пилата і засудження Його на розп’яття: Мф. 27:3-32.

6. Ведення Господа на Голгофу і Його хресні страждання: Мк. 15:16-32.

7. Продовження розповіді про хресні страждання Господа, чудесні знамення, що супроводжували Його смерть: Мф. 27:34-54.

8. Молитва Спасителя на хресті і каяття розсудливого розбійника: Лк. 23:32-49.

9. Слова Господа з хреста до Богородиці і апостола Іоанна; оповідь про смерть Спасителя і прободіння списом: Ін. 19:25-37.

10. Зняття тіла Господа з хреста: Мк. 15:43-47.

11. Участь Никодима і Йосипа в похованні Спасителя: Ін. 19:38-42.

12. Варта і камінь біля гробу Спасителя: Мф. 27:62-66.

Під час читання “Страстей” люди стоять із запаленими свічками. Існує благочестива традиція: після богослужіння не гасити цей вогонь, а нести додому, щоб над дверима випалити знак хреста.

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