Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры наградил духовенство Киевской епархии
00:13, 17 апреля 2014Православие
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Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы - Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Васильковский Николай, духовенство монастыря и епархии.
За богослужением митрополит Онуфрий ко дню Светлой Пасхи отметил священническими наградами клириков Киевской епархии.
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