Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры наградил духовенство Киевской епархии

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы - Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Васильковский Николай, духовенство монастыря и епархии.

За богослужением митрополит Онуфрий ко дню Светлой Пасхи отметил священническими наградами клириков Киевской епархии.

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