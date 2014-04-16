Намесник Святогорской Лавры опроверг слухи об обители и пригласил на пасхальные праздники

Обращение Архиепископа Святогорского Арсения, викария Донецкой епархии, наместника Свято-Успенской Святогорской лавры.

"Свято-Успенская Святогорская Лавра – один из древнейших монастырей Украины и духовный центр Слобожанщины, который за его духовно-нравственный вклад в жизнь нашего Отечества и за его значимость и авторитет в обществе еще до революции называли «казачья лавра».

Множество людей приезжали и приезжают в обитель к чудотворной иконе, мощам преподобных отцев Святогорских за молитвенным утешением и духовными наставлениями. Обитель широко известна не только в нашем Отечестве – Украине, но и за ее пределами: Греции, России, Беларуси, Болгарии, Румынии, Сербии, откуда ежегодно приезжают тысячи православных паломников.

Братия в продолжение всего Великого поста несла сугубый подвиг молитвы, сопереживая нашему народу, частью которого мы являемся, и одна Божья Матерь знает, сколько слез, особенно материнских, было пролито за это время у Ее чудотворной иконы.

Но, видимо, врагу рода человеческого ненавистен был этот подвиг молитвы братии и паломников, и он стал воздвигать клевету на Церковь и на святую обитель. Так, вначале нас обвинили в том, что у нас скрывается В.Ф. Янукович. Затем на первой седмице Великого поста к нам приехали представители СБУ и МВД проверить заявление некоего Приймачука о том, что у нас в Лавре скрываются 500 «титушек». Проверка показала, что все это больная фантазия, которая, тем не менее, вызвала возмущение в обществе православных своей откровенной клеветой.

Ныне опять в страстную седмицу, в день предательства Иуды, в среду, появляется информация от «некоторых жителей Славянска и Святогорска», что у нас «центр российских диверсантов». Во-первых, у нас братия, количеством 150 человек, являются гражданами Украины, имея соответствующие паспорта и прописку. Кроме того, обитель ежедневно принимает сотни паломников и туристов по традиции Лавры, бесплатно поселяя и кормя всех с 1859 года. И среди такого количества людей, имеющих доступ во все храмы и корпуса Лавры, просто невозможно кого-то где-то скрывать. Я, как наместник Лавры, готов подписаться под каждым сказанным мною словом. Готовы ли точно также подписаться под клеветническими словами так называемые «некоторые жители»? Нас не удивляет заявление Н.И.Штепы, которая в День города Славянска въезжала в него верхом на белом коне с короной на голове. Что ж, женская природа загадочна и фантазия непредсказуема. Но мы ответственно заявляем тем, кто спекулируя слухами нагнетает обстановку в нашем Отечестве, заставляя в страстную седмицу накануне Великого Дня Святой Пасхи людей враждовать, клеветать и не слышать друг друга, что по слову Божию «от слов своих оправдишься и от слов своих осудишься».

Просим всех православных христиан, как и прежде, доверяя Богу и Его Святой Церкви, ехать в нашу богоспасаемую Святогорскую Лавру, чтобы вместе молитвенно переживать и страстную седмицу, и встречать праздник Святой Пасхи с открытой душой к Богу и людям.

Братия, как каждый год, так и этот с любовью ждет всех гостей и паломников на святой земле Святых Гор, чтобы мы и «ненавидящих нас простим и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых».

С любовью о Христе наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры архиепископ Арсений с братией