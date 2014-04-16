Чиновники ЕС через Грецию пытаются оказать давление на русских святогорцев на Афоне

В соответствии с запросом гражданского губернатора Афона Аристоса Касмироглу, являющегося чиновником Министерства иностранных дел Греции, Священный Кинот Афона на своем заседании 10 апреля подверг критике инициативы Русской Православной Церкви, президента и правительства России по празднованию в 2016 г. юбилея 1000-летия русского монашества на Афоне. Об этом сообщает сайт "Русский Афон".

В частности, гражданский губернатор Афона направил в Кинот мониторинг публикаций в российских СМИ, посвященных юбилею 1000-летия русского монашества на Афоне, и потребовал разобраться с такими инициативами российской стороны. В ответ Кинот провел собрание всех 20 обителей Афона, на котором представители субсидируемых Евросоюзом греческих монастырей крайне негативно высказались о подготовке в России к указанному юбилею, поставив его под сомнение. Поводом для этого был использован тот факт, что Русский монастырь не оповестил Кинот о программе предстоящего празднования. При этом никто не принял во внимание тот факт, что об этом мероприятии был поставлен в известность Патриарх Константинопольский Варфоломей во время его визита на Афон в октябре 2013 года, а программа празднования не была представлена Киноту только потому, что она еще не составлена. Особенно негативно были настроены представители тех греческих монастырей, которые имеют давние споры с русскими афонскими монахами по поводу бывших русских скитов, келлий и территорий на Святой Горе.

Как стало известно из компетентных источников в правительственных кругах Греции, вмешательство в данный вопрос представителя Министерства иностранных дел Греции произошло под давлением чиновников Евросоюза, ответственных за финансирование монастырей Афона. «Это связано с последним обострением политических отношений между ЕС и Россией, в связи с чем дипломаты ЕС и США пытаются надавить на россиян в том числе и на Афоне», – сообщает источник.

Несмотря на то, что в системе административных районов Греции Афон именуется «Автономным монашеским государством Святой Горы», на самом деле он не является самостоятельным государством и политики Греческой Республики (входящей в состав ЕС и где в этом году Греция председательствует в Совете Евросоюза), пытаются активно вмешиваться в его жизнедеятельность. В частности, это касается и ограничений на присутствие на Афоне монахов негреческой национальности (преимущественно славян). Кроме того, в соответствии с договоренностью между Правительством Греции и ЕС, последний уже не один год вкладывает гигантские суммы в финансирование монастырей Афона (десятки миллионов евро). Единственная обитель, которая отказалась от финансовой зависимости от Евросоюза и не получает от ЕС миллионные гранты, является Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь, активно выступающий против требований ЕС разрешить доступ женщинам на Афон. На сегодняшний день это единственный русский монастырь на Афоне, тогда как другие русские афонские обители были захвачены греками в период «холодной войны» между Россией и Западом (для справки, в 1912 г. на Афоне русским монахам, помимо Пантелеимонова монастыря, принадлежало 6 скитов, 82 келлии и 187 калив, где подвизалось около 5000 русских насельников, что составляло более половины всех монахов Афона, тогда как греческих монахов на Святой Горе в тот период насчитывалось всего 3900).

Примечательно, что о праздновании 1000-летия русского монашества на Афоне официально речь идет уже два года и до сих пор это не вызывало никаких нареканий или недовольств. И лишь теперь, через два года, когда осложнились политические отношения России с Евросоюзом и США, подконтрольные ЕС греческие чиновники и финансируемые ЕС представители греческих монастырей стали пытаться заблокировать намеченное на 2016 г. празднование 1000-летнего юбилея русского монашества на Афоне.

Как известно, инициатива празднования в 2016 г. юбилея 1000-летия русского присутствия на Афоне принадлежит Русской Православной Церкви, Президенту и Правительству России. Так еще 30 сентября 2011 г. под председательством Президента РФ Д.Медведева и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в резиденции Президента, Горках-9, прошло первое заседание учредителей Общественно-попечительского совета Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, на котором был инициирован этот вопрос. По результатам его работы Президентом РФ В. Путиным было издано Распоряжение от 16 октября 2012 г. N 468-рп «О создании рабочей группы при Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 1000-летия присутствия русских на Святой горе Афон».В соответствии с этим Распоряжением в России и на Афоне на 2016 г. запланирована серия мероприятий, направленных на возрождение 1000-летнего духовно-культурного наследия русского монашества на Святой Горе и Русского Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря.