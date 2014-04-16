В Запорожье религиозные лидеры во главе с архиепископом Лукой вывели людей из 6-часового оцепления

13 апреля архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука призвал участников гражданского противостояния в Запорожье к мирному урегулированию.

После шести часов непрекращающегося напряжения для пророссийских митингующих активисты Правого сектора и запорожской Самообороны создали «коридор позора».

Чтобы избежать агрессии со стороны возмущенных запорожцев, пророссийских митингующих «коридором позора» вели в кольце правоохранителей во главе колонны архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римо-католической церкви Ян Собило и священник Украинской греко-католической церкви Андрей Бухвак.

Горожане скандировали участникам пророссийского митинга «Ганьба!», «Запорожье — это Украина», «Чемодан-вокзал-Россия» и прочие.

После того, как из толпы разъяренных запорожцев вывели пророссийских митингующих, милиционеры доставили их в местный УБОП.

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По поводу случившегося в Запорожье в этот день на сайте Запорожской епархии было опубликовано заявление правящего архиерея архиепископа Луки.

«Прискорбно видеть, как множество вооруженных палками молодых людей, разделившись на «своих» и «чужих», поправ закон и порядок, поднимают руку друг на друга, совершенно забыв, что все они – дети одной Родины, братья во Христе», — сказал в частности владыка.

«В день, когда вся полнота Православной Церкви молитвенно чтит торжество Входа Господня во Иерусалим – праздник, завершающий Святую Четыредесятницу и отверзающий пред нами предваряющую Пасху Страстную Седмицу, когда Церковь взывает к верующим: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет», мы вновь стали свидетелями страшных событий, произошедших в сердце Запорожья!

Прискорбно видеть, как множество вооруженных палками молодых людей, разделившись на «своих» и «чужих», поправ закон и порядок, поднимают руку друг на друга, совершенно забыв, что все они – дети одной Родины, братья во Христе.

Матери! Неужели вы рождали в муках и растили своих чад для погибели в расцвете сил, для того, чтобы они ушли из жизни в юном возрасте, даже не успев создать семью? Слезы горя об утрате детей, проливающиеся матерями, не окупаются ничем. Лишь слезы радости о своих чадах, живущих в мире и здравии многая лета должны быть на ваших глазах!

Жены! Ваши мужья – главы семейств и кормильцы, вы же – хранительницы домашнего очага, верные помощницы своих мужей. Поэтому, проявите мудрость и рассудительность, уберегите мужей своих от братоубийства, не дайте им подвергать себя погибели и оставить вас вдовами! Семья есть малая церковь, сохраните же ее от разрушения!

Мы не должны разделяться внутри себя, ибо «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет» (Лк. 11:17). Своими агрессивными действиями, разделяя себя – один народ – на «правых» и «левых», мы ослабляем нашу мать – Украину, разрываем наше Отечество в клочья.

Братья и сестры! Многие из нас носят нательный крестик, что является хоть и малым, но, свидетельством веры во Христа. Так ради любви к Нему, ради Его заповеди «да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34), прекратите бесчинства, столь сладкие взору врага рода человеческого, искушающего нас в дни Великого поста, возбуждая против брата своего!

Мы находимся в преддверии Праздников Праздника – Светлого Христова Воскресения, посему обращаюсь ко всем лидерам общественных движений, политических сил: в дни Страстной Седмицы, когда Христос идет на смерть ради спасения каждого из нас, и в последующие за ними дни вселенского ликования – Пасхальной Седмицы, остановите кровопролитие, прекратите действия, оскверняющие, на радость сатане, сердца людские злобой и ненавистью!

Давайте же, пронеся, каждый по своим силам, подвиг Великого Поста, разделим друг с другом радость Светлого Христова Воскресения!

Православіє в Україні