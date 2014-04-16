Архиепископ Митрофан - о мэре Славянска: Можно ли верить заявлениям человека, который одновременно утверждает противоположное?

Мэр Славянска Нелля Штепа заявляет, что в православном духовном центре этого города приютили людей с оружием. Заявление комментирует архиепископ Горловский и Славянский Митрофан.

«К сожалению, напряжение сегодняшней ситуации побуждает некоторых людей к неадекватному поведению и непонятным высказываниям. Наверное, этим объясняется тот факт, что Нелли Штепа то заявляет о солидарности с „нашими людьми“, захватившими административные здания в Славянске, то рассказывает об оккупировавших город „зеленых человечках из Крыма“. Можно ли верить заявлениям человека, который практически одновременно утверждает противоположное?

Видимо, таким оригинальным образом мэр Славянска решила поздравить с днями Страстной седмицы и с наступающим праздником Пасхи православных христиан, которые молятся о том, чтобы не пролилась кровь, и о мире в стране».