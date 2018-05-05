Страстная Седмица в каждом из нас

Впереди Страстная седмица, время, когда мы вспоминаем последние дни, часы и минуты земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Страстная седмица очень важна для верующих людей, поэтому мы с особым благоговением, c особым чувством готовимся к этому периоду, к этим святым дням. Для каждого христианина важно найти ответ на вопрос: «А что для меня значит Страстная седмица? Как применить то, что было более 2000 лет назад в чужой стране с другими климатическими условиями, другим народом, другими персонажами к реалиям моей жизни?» Об этом нам рассказывает настоятель Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев.

«Итак отдавайте Кесарево Кесарю, а Божия Богу»

(Мф. 22:21)

Может быть, для кого-то события Страстной седмицы просто история, легенда, притча, пусть и поучительное, но не привязанное к реальной жизни событие? Нет и еще раз нет. Страстная седмица – то, что касается каждого из нас. И сегодня мы попробуем понять, что же произошло тогда, 2000 лет назад, и насколько это похоже на то, что происходит вокруг нас сегодня. Тем более что события последних нескольких месяцев подвигли многих думать больше о вечном, нежели о временном.

Итак, чем же, как для христианина, так и для человека, далекого от Церкви, важны события, произошедшие в Иерусалиме в 33 году от Р. Х.?

Представьте себе Человека, Который обладает авторитетом в обществе, Человека, Который творит чудеса и Которого называют Учителем. У Него есть группа приверженцев – это Его ученики. У Него есть оппоненты, которые, зная, что Он по национальности еврей, оказавшийся в ситуации, когда Его страна оккупирована римскими войсками, ожидают от Него прямого и понятного ответа на прямой и жесткий вопрос: «С кем Ты?» Но Христос ответа не дает. Даже тогда, когда Ему задают вопрос о том, нужно ли платить налоги Кесарю. Ибо мы знаем, что Цезарь, Кесарь, тот человек, который налоги, что мы ему платим, против нас же и направляет. Вместо ответа Христос просит монету, на которой изображен римский император. «Кто здесь изображен?» – вопрошает Христос. «Цезарь», – получает Он ответ. Тогда Христос говорит: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божия Богу». Распределение в нашей жизни правильных акцентов – что мы отдаем Богу, а что человеку – подвигает нас к тому, чтобы тратить силы на Божие и на земное в совершенно разных процентах. К сожалению, в своей повседневной жизни мы настолько увлечены делами земными, что готовы потерять небесное, то, что соизмеримо с вечностью. И только когда грянет гром, мы крестимся и понимаем, что важно было не то, какой у тебя фирмы туфли и какой марки автомобиль, а чтобы были здоровы твои родные и близкие, тебя окружали честные люди, у тебя были связи не с силовыми структурами, которые сегодня есть, а завтра нет, а чтобы ты был чист пред Богом. Эти же испытания были и в жизни современников Христа.

Вход Господень в Иерусалим

В воскресенье, 13 апреля, начинается Страстная седмица. И начинается она с торжественного события – входа Господнего в Иерусалим. У нас этот праздник принято называть Вербным воскресеньем. Народ Иерусалима ожидает, что Господь придет навести порядок, и Его встречают как Царя. Ему предлагают транспортное средство того времени, осленка, простилают перед ним одежду, пальмовые ветви и кричат: «Осанна! Осанна сыну Давида!», то есть «Благословен грядый во имя Господне!». Удивительное настроение. Толпа способна поглотить личность, зарядиться и перезарядиться от положительного до отрицательного полюса в одно мгновение. Вот Христа ожидают как Царя, а буквально через несколько дней эти же люди будут кричать: «Распни! Распни его!» Почему? Потому что найдутся зачинщики, лидеры, те, кто сможет, наустив народ, направить все в совершенно иное русло. Мы, верующие люди, опасаемся толпы. Опасаемся в том смысле, что наши отношения с Богом глубоко личные. Ты никогда не остаешься в одиночестве, ты всегда перед очами Божьими. Но с другой стороны, христианство социально, потому что Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Но при этом эти двое–трое не становятся безликой массой, которая марширует и выкрикивает лозунги. Даже в сонме святых мы видим совершенно разных личностей. Мужчины и женщины, молодые и старцы, люди, которые закончили жизнь мученической смертью, побыв христианами всего несколько минут, и старцы, которые с младенческих лет были воспитаны в целомудрии, благочестии. И мы каждого знаем. Знаем по житию, по иконе. Знаем, потому что для нас они важны. Их объединяет любовь к Богу. А в толпе этого нет, в толпе ты теряешься как личность. Мы, христиане, стремимся к Церкви и не должны утратить свое лицо.

Великая Среда

C наступлением Страстной недели понимаешь, что проходишь некие этапы вместе с Господом. Проекция Страстной недели видна даже в течение всего года. Среда и пятница – постные дни. Потому что среда – день недели, когда Иуда предал Христа, пятница – день, когда Его распяли. Какое это отношение имеет к нам? Прямое! Потому что все мы предаем Бога. Мы нарушаем обет Крещения, который предполагает наше отречение от дьявола и сочетание со Христом. Мы плохие дети Божии. Мы клятвопреступники. Каждый раз, когда мы грешим, мы делаем нечто хуже, чем тот человек, который бьет Христа по щеке. Он это делает по незнанию, а мы грешим сознательно. Мы об этом помним, нам от этого стыдно, и в этот день мы соблюдаем строгий пост. Каждый наш грех прошел через сердце Иисуса. Через Его раны. Хотя Церковь и не ввела культ ран Христовых, у нас все достаточно сдержанно и целомудренно, чувственная часть сведена к минимуму, но в Страстную пятницу мы плачем. Потому что понимаем, что это «нас ради человек и нашего ради спасения» страшные муки, терновый венец, гвозди, копье, позор, – все это претерпел Господь.

Великий Четверг

Любовь Божию мы можем ощутить в том, что Господь сходит к нам. В Великий Четверг, который в народе именуют «Чистым», но «чистым» не потому, что ты пойдешь и на рассвете умоешься. Да, действительно, есть обычай омовения в этот день. Сам Господь умывает ноги Своим ученикам. Из Евангелия мы знаем, что тот же Петр говорит: «Господи, уж кто-кто, а Ты моей ноги не умоешь никогда». На что Господь ему отвечает «Если Я этого не сделаю, то не будешь иметь части со Мной». И Петр смиряется. Мы понимаем, что Господь подает нам такой пример. Он говорит нам: «Вы называете Меня Учителем и Господом? Правильно называете. Если Я ваш Господь и Учитель, омываю вам ноги, подумайте о том, как вы должны относиться друг к другу». Иногда мы играем роли очень нехорошие. Становясь начальником, мы ощущаем себя «богами», распоряжаемся судьбами других людей. Христианство говорит о другом. Оно говорит о том, что «если хочешь быть начальником – будь как слуга». Будь как господин, не тот, который все высасывает из окружающего мира себе, а тот, кто несет ответственность за тех людей, которых поручил Господь. Это касается и правителя уровня президента, премьер-министра, и начальника отдела, который так или иначе ответственен за судьбу другого человека. Поэтому пусть каждый подумает, способен ли он вымыть ноги своим подчиненным. Сможет ли он проявить милость и уважение к тем людям, которые ожидают от него не этого. Вот о чем нам напоминает Великий Четверг, день, когда мы все причащаемся Тела и Крови Христовых. В этот день христиане посещают Божественную литургию, и если каждая литургия – это повторение Тайной вечери, то здесь мы особенно остро ее ощущаем. Есть Спаситель, вокруг Которого мы собираемся. Все мы очень разные – седой апостол Петр, два брата – Иаков и Иоанн, и Иуда, который тоже оказывается там. Иуда оказывается рядом с нами, рядом с Богом, и Бог дает ему последний призыв к покаянию. Мы возмущаемся. Мы видим человека, явно недостойного, человека, находящегося в благополучии – у него есть богатство, имя, привилегии. Почему Бог терпит его?

Почему не наказывает его? На самом деле, брать на себя роль судьи – очень большое искушение. Господь смотрит на человека не как на проблему. Он видит в нем свое творение, о котором Он заботится. Господь всегда дает шанс. Дает шанс Он и Иуде, когда говорит: «Тот, кто опустил со Мной руку в блюдо, тот Меня предаст». И тем самым взывает к его совести. Даже когда Иуда целует Христа, приведя за собой стражников, Христос опять говорит: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бог взывает до конца. Если же человек отдал себя дьяволу, если сердце его превратилось в камень и он глух к призывам Самого Бога, вот тут и наступает ад. Ад и погибель. Ад не тот, который Бог придумал, и погибель не та, которую Бог уготовил человеку, нет. Тут действует важный принцип: отошел от источника радости и света – попал во тьму, погиб, замерз. Для Иуды этот ад выразился в самоубийстве и в страшном грехе, к которому он привел себя своими же поступками. Мы должны об этом помнить каждый раз, когда видим, что Бог терпит, а мы надеемся на вознаграждение земное, на те 30 серебренников, за которые хотим продать Бога, а на самом деле продаем свою душу, потому что эти серебренники не приносят пользы никому.

Великая Пятница

Cтрастная Пятница открывает нам участие различных людей, соучастников тех или иных событий. Мы видим воинов, которые выполняют приказ. А приказ можно выполнять по-разному – остаться верным некой клятве и присяге, сказав, что я просто делал свое дело, а можно быть тем, кто облегчит страдания ближнего. В Евангелии не прописаны до конца образы тех людей, которые были там, но мы прекрасно понимаем, что Петр отрекается, а сотник наоборот, признает во Христе Сына Божия. Иосиф Аримафейский и Никодим, тайные ученики Христа, если приравнять их положение в обществе к современным должностям, равны депутатам Верховной Рады, потому что Синедрион, членами которого они являлись, был советом старейшин народа. Тайные ученики Христа вдруг проявляют те самые христианские качества, которые до этого у них были скрыты. Проповедь, те семена, которые были посеяны Христом в сердцах Никодима и Иосифа, дали всходы в самый нужный момент. В тот момент, когда Господь ожидал от них именно таких действий. Очень важно, чтобы мы не упустили этот момент, чтобы мы понимали, что действовать нужно здесь и сейчас. Но одновременно этот момент нужно соизмерять с вечностью. Не подстраиваться под сиюминутные выгоды, ведь в тот момент было выгодно быть на стороне Пилата, Синедриона, народа, который был в эйфории и упился кровью. Они считали, что сделали правильное и нужное дело. Об этом мы вспоминаем в пятницу, когда выносим плащаницу, тканую икону Спасителя, полагаем ее посреди храма и воздаем поклонения. Ключевое песнопение этого дня – «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове покрыв, положи». Иосиф не забыт Церковью. Происходит Богослужение, которое называется «Чин погребения плащаницы». Оно очень важное, и каждый может увидеть, что чин погребения Спасителя ничем не отличается от погребения обычного человека. И это отнюдь не из-за отсутствия творчества, а потому, что Христос разделяет все с нами, начиная от прихода в этот мир и до смерти. Эти рождественско-погребальные параллели мы видим постоянно в церковной жизни – ясли и гроб, пелены Младенца и пелены погребальные, масло, которое возливается на Новорожденного и погребальное масло… Нас готовят к жизни вечной, чтобы мы понимали, осознавали и впитывали всю ту благодать, которая подается человеку через воплотившегося Господа. Таинства становятся реальностью и переживаются нами.

Пасха Господня

Пасха, которая ждет нас впереди, важное для каждого событие, которое может быть осознано только через призму Страстной седмицы. Тот, кто не постился, пусть постится в Страстную неделю. Тот, кто редко посещал Богослужения, найдите время, посетите службу. Тогда Вы поймете, почему мы такие радостные на Пасху, почему мы светимся, почему, пройдя через Страстную пятницу, мы с такой радостью переживаем Воскресение Христово. Я думаю, что приобщиться к Пасхе – это не столько вкусить кулич и яичко освященное, а нечто большее. Приобщиться к Пасхе – это почувствовать дух, который животворит. На Пасху открыто небо, на Пасху открыто Царствие Божие и Господь призывает всех. Что нужно для этого сделать? Несколько шагов. И начинаются они на Страстной.

Протоиерей Георгий Гуляев, Игнатьевский благовест