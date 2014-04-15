Монах-миротоворец с Грушевского призывает к миру: Прошу на коленях - договаривайтесь, ищите компромиссные решения!

Монах-миротоворец с Грушевского призвал всех к миру: «Прошу на коленях – договаривайтесь, ищите компромиссные решения!»

Об этом отец Мелхиседек написал на странице «Православия в Украине» в фейсбук.

Монах, один из тех, кто остановил кровопролитие на Грушевского, умоляет сохранить наш народ и наши жизни!

"Дорогие Братья и сестры!

Призываю приложить все усилия, чтобы избежать кровопролития!

Прошу на коленях – договаривайтесь, ищите компромиссные решения! Помните, что борьба за власть не стоит человеческих жизней!

Используйте дипломатию как основной инструмент для разрешения конфликтов!

Услышьте друг друга! Будьте сдержанными до конца, на столько, на сколько это будет возможно.

Будьте мудрыми, сохраните наш народ и наши жизни! Господь поможет!

О.М.+"