В сети интернет начал работу сайт «Русский Афон»

В сети интернет начал работу православный информационно-просветительский портал «Русский Афон», посвященный тысячелетнему наследию славянского монашества на Святой Горе.

Его цель – миссионерско-просветительская, одна из главных задач - содействие возрождению и популяризации духовно-культурного наследия славянского монашества на Афоне.

«Русский Афон» призван стать информационной площадкой для обмена опытом, обсуждения, изучения и популяризации истории, наследия и традиций Святой Горы, их влияния на развитие самобытных славянских православных культур, а также взаимоотношений и вклада славянских стран в общую сокровищницу Афона и православного мира.

На портале представлены разделы «Новости», «Святая Гора», «Русский монастырь на Афоне»,«Библиотека», «Мониторинг», «Медиа». Регулярно обновляется раздел «Новости Афона».

В разделе «Библиотека» представлены материалы по истории и наследию Святой Горы и русского монашества на Афоне, наставления и жития афонских подвижников, материалы по православной аскетике и исихазму, богослужебным и прочим традициям Афона.

В разделе «Святая Гора» представлены сведения о монастырях и святынях Афона, подробный телефонный справочник афонских обителей, путеводитель по Афону, памятка паломнику, краткий разговорник для паломника, карта Афона. Ежедневно обновляется информация о погоде на Афоне.

Также на сайте представлены сведения о том, как лучше организовать паломничество на Святую Гору, дана подробная информация об афонских подворьях в России и Украине, их паломнических службах, через которые можно осуществить паломничество на Святой Афон. Кроме того, есть раздел «Отзывы паломников», где размещаются впечатления и отзывы людей, совершивших паломничество к афонским святыням.

В ближайшее время редакция планирует запустить на сайте работу форума, существенно дополнить фото -, аудио- и видео-галерею, другие разделы.

Редакция «Русского Афона» приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц – журналистов, писателей, ученых, духовенство, монашествующих и мирян.

«Будем рады активному участию читателей в работе портала, его наполнении уникальными материалами, посвященными Святой Горе и русским обителям на Афоне, их подвижникам, наследию и истории. Также мы собираем воспоминания и свидетельства паломников о их посещении русских афонских обителей, о чудесах и исцелениях», – сообщается на сайте.

Материалы и предложения редакция просит присылать по адресу: afon@afonit.info