Архиепископ Запорожский и Мелитопольский призывает прекратить действия, «оскверняющие сердца людские злобой и ненавистью»

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к лидерам партий и общественных движений с просьбой в период Страстной и Пасхальной недели прекратить действия, «оскверняющие сердца людские злобой и ненавистью».

Соответствующее обращение сегодня, 14 апреля, опубликовано на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ МП.

«Мы находимся в преддверии Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения, посему обращаюсь ко всем лидерам общественных движений, политических сил: в дни Страстной Седмицы, когда Христос идет на смерть ради спасения каждого из нас, и в последующие за ними дни вселенского ликования – Пасхальной Седмицы, остановите кровопролитие, прекратите действия, оскверняющие, на радость сатане, сердца людские злобой и ненавистью!», - говорится в обращении.

В обращении также заявляется о необходимости сохранения единства Украины.

«Прискорбно видеть, как множество вооруженных палками молодых людей, разделившись на «своих» и «чужих», поправ закон и порядок, поднимают руку друг на друга, совершенно забыв, что все они – дети одной Родины, братья во Христе. Мы не должны разделяться внутри себя, ибо «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Своими агрессивными действиями, разделяя себя – один народ – на «правых» и «левых», мы ослабляем нашу мать – Украину, разрываем наше Отечество в клочья», - говорится в обращении Луки.