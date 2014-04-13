Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Давайте приложим все усилия, чтобы не допустить кровопролития!

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

12-13 апреля объявлен траур по шахтёрам, погибшим на шахте имени Скочинского в Донецке. Утром 11 апреля выброс метана унёс жизни семерых горняков, ещё девять пострадавших с отравлениями доставлены в больницы города.

Выражаю пострадавшим и их семьям мои искренние соболезнования. Церковь молится об упокоении душ новопреставленных, о скорейшем выздоровлении раненых и об укреплении родных и близких всех пострадавших в этой аварии.

Сегодня наш регион переживает один из самых нелёгких периодов своей новейшей истории. Донбасс оказался в центре противостояния ряда политических сил. Печальным итогом этого противостояния стало то, что люди готовы с оружием в руках решать политические проблемы и стрелять друг в друга.

В эти непростые дни призываю всех к спокойствию и рассудительности. Люди разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений мирно живут на Донбассе десятилетиями. Не позволяйте пропаганде превратить ваших вчерашних соседей в ваших врагов. Пройдёт время, трудности забудутся — а ненависть и вражда останутся и будут отравлять жизнь ещё очень долго.

Среди жителей Донбасса много людей опасных профессий. У каждого из нас есть родные или друзья, которые каждый день рискуют своими жизнями, спускаясь в забой или становясь у доменных печей. Мы как никто другой знаем цену жизни. Знаем, что погибших не вернёшь, что их жёны остаются вдовами, дети — сиротами, а родители лишаются опоры в старости. Давайте приложим все усилия, чтобы не допустить кровопролития на нашей земле. У нас много проблем, но их можно и нужно решать мирным путём.

Мы стоим на пороге Страстной Седмицы — времени, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Евангельские события, свидетелями которых мы становимся, показывают нам истинную цену и последствия зависти, злобы, трусости и предательства. Народ, проливший невинную кровь, спустя недолгое время стал жертвой геноцида. Об этом нужно помнить, чтобы не повторить трагическую историю народа, который когда-то был избранным. Давайте проведём эти святые дни в молитве о мире, а не в состоянии войны друг с другом, и встретим светлое Христово Воскресение в любви и согласии.

Пусть милосердный Господь молитвами Своей Пречистой Матери, святителя Игнатия Мариупольского, преподобного Илии Макеевского, преподобного Иоанна Затворника и всех преподобных отцов Святогорских поможет нам в этом!

Божией милостью смиренный Митрофан, архиепископ Горловский и Славянский