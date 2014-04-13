Канун праздника Входа Господня в Иерусалим в лавре освятили вербные и пальмовые ветви
01:17, 13 апреля 2014Православие
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12 апреля, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, Всенощное бдение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили викарии Киевской епархии, епископы: Ирпенский Климент и Бородянский Варсонофий, а также братия обители в священном сане.
После праздничного Евангельского чтения митрополит Антоний совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей.
В храме молились прихожане Лавры и учащиеся духовных школ.
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