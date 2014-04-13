Канун праздника Входа Господня в Иерусалим в лавре освятили вербные и пальмовые ветви

12 апреля, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, Всенощное бдение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили викарии Киевской епархии, епископы: Ирпенский Климент и Бородянский Варсонофий, а также братия обители в священном сане.

После праздничного Евангельского чтения митрополит Антоний совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей.

В храме молились прихожане Лавры и учащиеся духовных школ.

КДАиС