​Глава отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископ Митрофан: УПЦ не намерена уходить из Московского патриархата

Глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Митрофан исключает возможность отделения УПЦ от Московского патриархата и присоединения ее к Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Если мы присоединимся к Киевскому патриархату, то автоматически становимся раскольниками, мы теряем возможности молитвенного, евхаристического общения со всем православным миром. И поэтому мы никогда не пойдем на эти условия, которые предлагает Киевский патриархат, приглашая нас соединиться с ними, отказываться от Московского патриархата, — якобы этим разрешится эта проблема раскола. Так она никогда не разрешится — она еще, наоборот, усугубится", — сказал архиепископ Митрофан в видеоинтервью, опубликованном на сайте Луганской епархии.

Он напомнил, что предстоятели и представители всех поместных Православных церквей, собрание которых состоялось 5-9 марта в Стамбуле, в своем обращении к верующим "четко и ясно" сказали о том, что "сожалеют, что часть верующих в Украине находится вне спасительной ограды Церкви, то есть в расколе", и призвали их к "возвращению в лоно канонической Церкви".

"Не все, к сожалению, представители Киевского патриархата, Автокефальной церкви воспринимают эти слова, считая, что эти слова являются каким-то образом обидными для них", — добавил представитель УПЦ.

Как сообщал УНИАН, Священный Синод УПЦ Московского патриархата 24 февраля постановил создать комиссию для диалога с УПЦ КП и УАПЦ, которую возглавил архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан.

РИА Новости