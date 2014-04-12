Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к жителям региона: Призываю всех людей доброй воли — цените жизнь

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

В преддверии Страстной недели обращаюсь к Вам с призывом к сугубой молитве. Нынешний Великий пост стал настоящим испытанием для всех нас: 11 апреля в Донецке на шахте имени Скочинского погибли люди. Тяжёлая утрата болью отзывается в сердцах донетчан, ведь пред Богом ценна жизнь каждого человека.

От имени верующих Донецкой епархии приношу свои искренние соболезнования семьям, потерявшим кормильцев, возношу молитвы об упокоении погибших шахтёров и здравии пострадавших. Свою поддержку дончанам передают жители других регионов нашей страны. То, что происходит в Донбассе, волнует всю Украину. Как архипастырь призываю всех людей доброй воли — цените жизнь, берегите здоровье, проявляйте заботу о тех, кто в ней нуждается.

В последнее время различные тревожные известия и слухи будоражат умы людские и часто провоцируют на необдуманные слова и поступки. Жители Донбасса всегда с достоинством принимали все испытания. Терпение, выдержка, умение найти компромисс – вот настоящий донбасский характер. В нашем многонациональном крае мы всегда находили общий язык и взаимопонимание.

Для верующего человека главное средство в борьбе со страстями – пост и молитва! Впереди – Страстная неделя, время воспоминания последних дней земной жизни Христа Спасителя. Ежедневные богослужения в храмах раскрывают перед нами смысл Евангельских событий, промысла Божия о роде человеческом и великой любви Бога к людям. Давайте же достойно проведем эти дни в соборной молитве, причастимся Святых Христовых Тайн, поклонимся Плащанице Спасителя и встретим Светлое Христово Вокресение!

Молитвами преподобных отцев Свтогорских, Святителя Игнатия Мариупольского, преподобного Илии Макеевского и всех святых да хранит Господь и Матерь Божия наш Донецкий край.

Божией милостию смиренный Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский