Представители УПЦ приняли участие в круглом столе «Сотрудничество власти и Церкви - залог спокойствия, мира и безопасности на Киевщине»

9 апреля, в помещении Киевской областной государственной администрации состоялся круглый стол на тему: «Сотрудничество власти и Церкви - залог спокойствия, мира и безопасности на Киевщине». Украинскую Православную Церковь представили викарий Киевской Митрполии епископ Обуховский Иона и секретарь Бориспольской епархии протоиерей Константин Пилипчук.

Во время встречи глава региона Владимир Шандра и руководители церковных конфессий говорили о важности духовного воспитания детей и молодежи в условиях общественно-политической ситуации в стране.

Председатель Киевской ОГА подчеркнул, что именно сегодня к Церкви есть колоссальное доверие со стороны людей: «Мы должны четко осознать, что совместными усилиями власти и духовенства можно найти пути к взаимопониманию и примирению украинского народа. Ведь Церковь способствует духовному воспитанию нации, дает понимание, что добрые дела, любовь и уважение к ближнему соединяют наш народ. Убежден, сегодня не должно быть разноголасий и равнодушия, потому как и перед чиновниками, так и перед священнослужителями, стоит одна цель».

В свою очередь, представители религиозных конфессий выразили надежду, что Церковь, выполняя свою непосредственную миссию молитвенно, сумеет помочь стране выйти из нынешней кризисной ситуации, а также сохранить мир и спокойствие.

В частности, протоиерей Константин Пилипчук отметил, что только в мирной плоскости общество может найти общие решения любой проблемы, а молитва за мир поможет остановить агрессию.

church.ua