Управделами УПЦ встретился с православными блоггерами и журналистами

Накануне Лазаревой Субботы в здании Киевской Митрополии Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) провел встречу с православными блоггерами и журналистами.

Обсуждались вопросы тенденциозного истолкования слов официальных церковных спикеров, употребления их вне изначального контекста и т.д. Такая практика в наше нелегкое для страны и народа время особенно опасна, – отметил владыка Антоний.

Очевидно, что ответственность за то, чтобы позиция спикера была максимально точно донесена до слушателя, читателя, телезрителя, во многом лежит на журналистах.

В случае со спикерами, которые говорят от имени Церкви, – это исключительно важно.

Гости Митрополии задали Управляющему делами УПЦ вопросы, которые сейчас больше всего беспокоят церковный народ и активно обсуждаются в социальных сетях, на страницах разнообразных СМИ.

Также результатом встречи стала договоренность о соработничестве священноначалия УПЦ и медийщиков во благо Церкви. В период междоусобного противостояния и информационных войн православным важно помогать друг другу. Помня, что любые действия должны быть направлены на созидание, и опасаться своими деяниями усугубить и так сложную ситуацию.

В целом встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктива. Прощаясь, владыка Антоний выразил желание встречаться чаще.

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